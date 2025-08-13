我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基主砲賈吉（Aaron Judge）今（13）日於主場迎戰明尼蘇達雙城的比賽中，以第2棒、指定打擊身份先發出賽，於首局擊出復出後首發全壘打，同時也是他本季的第38轟，為球隊打回追平分。在1局下半、球隊在上半局剛被對手先馳得點之際，賈吉面對雙城先發投手亞當斯（Travis Adams），在2好2壞的球數下鎖定一顆紅中的四縫線速球，掃出一記中右外野方向陽春砲，瞬間點燃洋基主場。賈吉於7月23日對戰藍鳥的比賽中，在外野傳球時傷到右手肘，儘管之後短暫帶傷出賽，最終仍於7月28日被放入10天傷兵名單。直到8月 6日對戰遊騎兵時才重返戰場，但復出後連續6場比賽未敲出全壘打，手感略顯低迷。在此期間，洋基隊整體戰績也呈現下滑趨勢，近10場比賽僅拿下3勝，並一度吞下5連敗，目前已被宿敵紅襪超越，暫居美聯東區第3。賈吉的這一轟，不僅為個人傷癒復出後找回長打手感，也為陷入低潮的洋基隊注入一劑強心針，期待他的火力能帶動球隊重返勝軌。