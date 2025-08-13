我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿布舞發文回應被林襄介入感情。（圖／翻攝自阿布舞IG＠abuueucna0210）

▲林襄人紅是非多，現在又被捲入小三風波。（圖／翻攝自林襄IG＠95_mizuki）

前樂天女孩阿布舞自揭過去曾和球員馬傑森交往過，後來被林襄介入，看到兩人官宣時內心相當震驚，稍早她透過IG限時動態回應，直呼人生就像是一場球賽，「做再多都於事無補，何不讓他成為你人生中的一個很棒的經驗呢。」阿布舞踢爆林襄當小三之後，今（13）日早在IG發聲，「人生其實就是一場球賽，不到最後一刻，你永遠不知道誰才是贏家，或許這場比賽裡沒有真正的贏家，至少我們都從中學會了成長，只是有些人用盡全力跑向的方向，未必真的是終點，有些人需要輔助判決的時候，教練已經沒有含扣的機會了，做再多都於事無補，何不讓他成為你人生中的一個很棒的經驗呢。」根據《鏡週刊》報導，阿布舞坦言，加入樂天之後，原本沒有想和球星談戀愛，但卻和馬傑森來電，對方第一次拿下單場MVP的那天，就是他們在一起的第一天。阿布舞坦言，雖然合約有禁愛令，但能避免不要太高調，真的想偷偷談戀愛還是有辦法，所以兩人都只在家裡約會，就算出門吃飯也要分開進去，或是找朋友當掩護，阿布舞還說，雖然麻煩，但想保護好馬傑森，沒想到後來馬傑森劈腿林襄。阿布舞說，當初看到馬傑森和林襄認愛，相當震驚，至於是否真的戀情有重疊？她不諱言，「對！我聽到的就是重疊。」也讓林襄在分手許久後，被冠上小三罪名，這段戀情也再度掀起熱議。