726大罷免最終結果為25:0，沒有一席藍委被罷免通過，緊接著還有823罷免，不管最終結果如何，都已造成社會撕裂傷痕。近日一名青鳥竟因與父親政治立場不同，在社群平台分享自己畫的漫畫，說想把父親「大體捐贈」，結果遭踢爆又是拿文化部補助的綠側翼。
Threads粉專「姑娘壯如山（girls strong as mountain）」PO出漫畫鼓吹大罷免，提到哥哥支持藍營，爸爸支持白營，她本人支持綠營，在家中她和爸爸最激進，互相認為對方是腦殘，會激烈爭吵。爸爸認為民進黨不要挑釁大陸就沒事，還說大陸高鐵、AI、電動車世界第一，這麼先進多好；她則氣罵父親被抖音洗腦，稱是共產黨整天共機繞台。而漫畫的最後一張竟是呈現靈堂照，女兒表示：「捐贈大體解剖，謝謝！」該篇脆文標題則是「老了你就知」。
貼文曝光後，立刻引起熱議，PTT網友紛紛留言「我不覺得大體捐贈是壞事，但拿這件事來懲罰跟自己不同政治立場的爸爸，這麼瘋的嗎？」、「綠衛兵日常」、「沒鬥過父母親友都不夠純」。還有脆網友挖出文化部補助名單，發現申請單位名為「一撇」的計畫名稱正是「姑娘壯如山」，同單位另一計畫名為「教練我好想殺球」，核定經費都是28萬8000元，網友留言狠酸「原來拿了黨的錢喔，拿了30萬就說要把老爸大體捐出去」。
