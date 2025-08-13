我是廣告 請繼續往下閱讀

侯佩岑、歐陽娜娜親中！20多名藝人遭調查

▲歐陽娜娜轉發「台灣唯一稱謂是中國台灣省」貼文，遭到陸委會調查。（圖／翻攝自微博）

辯稱「沒那個意思」 藝人難逃懲處

▲歐陽娜娜（如圖）等20多名藝人，多以書面回覆陸委會，表示「不曉得、沒那個意思、不清楚政府規定。」（圖／翻攝自歐陽娜娜IG＠nanaouyang）

藝人侯佩岑、歐陽娜娜等20多位藝人今年3月於微博轉發「台灣必歸」圖文，配合中共宣傳統一言論，掀起不小熱議，今年5月陸委會協同文化部發起專案會議，認爲此舉將視為與「中共」有合作性質，著手展開調查，近日傳出多位藝人及其所屬公司接受詢問，大部分以書面回覆，表示「不曉得、沒那個意思、不清楚政府規定」等帶過，回答均是避重就輕。陸委會主委邱垂正，先前對此事公開表示，「若藝人於特定時刻轉發中共訊息，將視為具合作性質，陸委會將會同文化部進行行政查核」，而目前包括藝人侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵等人，已列為重要的行政查核對象。陸委會副主委沈有忠也進一步說明，陸委會協同文化部近期召開專案會議，希望這個現象能有查處與作為，會按照頻率與嚴重性等客觀標準檢視，初步鎖定20幾位，希望文化部可針對特別情節嚴重者進行查處。據《自由時報》報導，在針對藝人調查過程中，有官員透露，大部分藝人、經紀公司都用書面回覆，表示「不曉得、沒那個意思、不清楚政府規定」，回答皆是避重就輕，陸委會副主委兼發言人梁文傑先前則表示，若藝人聲稱並非本人，而是經紀公司幫忙操作，這種說法不能卸責，陸委會不會因此就認定沒有關係。回顧今年3月中國「兩會」召開，當時中國外交部長王毅在記者會中稱「台灣從來不是一個國家今後絕無可能，台灣唯一稱謂是中國台灣省」，中共官媒《央視》在微博製作「中國台灣必歸」的圖片要求轉發，包含文淇、侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜、歐陽娣娣、趙又廷、楊宗緯、陳喬恩、陳妍希、汪東城等數十位台灣藝人皆轉發。