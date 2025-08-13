我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國「真相和解委員會」委員長朴宣映不滿會談遭台灣行政官員臨時取消，發文批評「台灣傲慢無禮形象留我心」，而取消會面的為行政院政委林明昕，他也透過辦公室發出千字文聲明，提及前晚表達歉意也請對方諒解，當時委員會以信件表達諒解後數日，委員長卻又於社群媒體做出截然不同反應，「感到詫異」。對此，政治評論員吳靜怡認為，若本來只是低調拜會，但突然間變成朴宣映會長要親自接待並提出會後發稿的需求，背後會不會有更大的政治謀略？吳靜怡12日在臉書發文指出，台灣行政院官員應該到南韓真相和解委員會見朴宣映嗎？先不談外交禮儀，若本來只是低調拜會，但突然間變成朴宣映會長要親自接待並提出會後發稿的需求，那麼「精心訂製的中華民國國旗主題花藝、高級的韓式茶點及交換禮物」背後，會不會有更大的政治謀略？這種情況下，代表台灣出現APEC相關會議的政務委員適合出席嗎？「這樣的拜會本來就不適合存在，而且具有極大的風險！」吳靜怡表示，朴宣映的任命發生在2024年12月3日尹錫悅總統宣布戒嚴三天後，此時尹錫悅已面臨彈劾危機，反對黨與市民團體批評這是「非法任命」，因為尹總統在戒嚴期間行使權力可能違憲。而朴宣映被視為尹錫悅的親信，在戒嚴發生後發表暗示支持尹錫悅的行動清除反對勢力。「台灣國家代表團取消與朴宣映的見面，是非常正確的決定！應該給中華民國外交體系和駐地代表鼓勵才對。」