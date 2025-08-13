我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風逼近台灣，中央氣象署今（13）日9時發布颱風強風告警，暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，台鐵宣布，今18時前南迴線各級列車停駛。氣象署表示，楊柳颱風今日9時的中心位置在北緯22.1度，東經 121.9 度，即在臺東的東南方約110公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。根據最新資料顯示，第11號颱風中心目前在臺東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。台鐵表示，今18時前列車異動如下：一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：(一)對號列車：基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：1、下行列車：117次(含)後至145次(含)對號列車行駛至彰化。彰化=潮州=枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮=員林行駛、283次花蓮=斗六行駛。2、上行列車：124次(含)後至150次(含)潮州至彰化停駛，彰化=基隆正常行駛。372次全區間停駛、554次彰化=花蓮行駛、136次台中=南港行駛。(二)區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。二、東部幹線：(一)北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。(二)花東線(臺東=花蓮)：各級列車停駛。三、南迴線(新左營=臺東)：各級列車停駛。四、支線：(一)沙崙線3731次、3734次起停駛。(二)平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。