楊柳颱風暴風圈已經在今（13）日清晨6時接觸陸地，颱風中心預估中午從台東登陸，由於路徑有往南修正，颱風傍晚可能在台南、高雄一帶出海。公路局統計，今14處預警性封閉路段 。
氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。
公路局表示，截至今日9時30分止，14處預警性封閉路段 ：
1.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段) ，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8.臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
11.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
12.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
13.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
14.高雄市杉林區台29線47K+100~47K+500(新厝路段) 已於8月13日12時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
公路局指出，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。
