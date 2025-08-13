我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）揭露了日籍菜鳥投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）右肩受傷的真正原因。他坦言，投手在身體不適時，往往會因「不自覺的代償動作」而養成了壞習慣，這也成了佐佐木右肩夾擠症候群的「最大元兇」。弗里德曼（Andrew Friedman）對佐佐木朗希目前的復健進度表示滿意，他提到：「對他至今的訓練內容，我們非常滿意。」他進一步解釋右肩受傷的原因：「當肩膀有不適時，如果身體某處有狀況，投手往往會在投球動作中不自覺去代償，結果反而養成了壞習慣。」不過，弗里德曼也強調，佐佐木朗希已在復健過程中修正了投球姿勢，恢復到自己能感受到良好狀態的程度。他表示，道奇隊期待他能回到場上，幫助球隊贏球。佐佐木朗希預計於15日在奧克拉荷馬市（3A）進行復健登板，這將是重返洛杉磯的第一步。道奇總教練戴夫·羅伯茲（Dave Roberts）也被問到，佐佐木朗希復出時是否有可能先從救援角色開始調整。羅伯茲回應：「這並非不可能，確實有這個可能性。」但他同時指出，目前球隊的計畫，還是把佐佐木朗希當作先發投手來培養。羅伯茲解釋，道奇隊的先發輪值並不算充裕，如果臨時有人受傷，就得有人遞補。他提到目前已將羅布勒斯（Robles）調到牛棚，他最近是短局數投球，因此輪值裡需要有能投長局數的投手來補位。目前道奇隊先發陣容包括大谷翔平、山本由伸、柯蕭（Clayton Kershaw）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）等主力，傷兵名單上的先發投手也陸續回歸，先發深度明顯改善。若這批先發陣容能繼續穩定貢獻，預計9月上旬回歸的佐佐木朗希，屆時會以先發或救援身份亮相。