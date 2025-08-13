我是廣告 請繼續往下閱讀

歷經726大罷免挫敗，加上美國關稅談判引發民眾反彈，近日媒體公布民調，總統賴清德、行政院長卓榮泰滿意度皆跌破3成。對此，前立委林濁水認為，台灣面臨關稅衝擊，主要不在談判結果本身，談判團的溝通策略才是真正傷害政府信用的原因，且政府採用「安慰劑」式回應也最傷害信用。林濁水12日接受《風向台灣》專訪，談到賴清德民調下滑原因，他認為台美關稅談判對於賴民調的負面影響，主要並非在談判結果本身，而是府面對民眾的溝通方式有問題，政府採用「安慰劑」式回應最傷府方信用。林濁水強調，談判團的溝通策略才是真正傷害政府信用的因素，與其說民眾怪政府關稅談判不利，不如說政府面對民眾的態度不夠好，政府不斷提出「可能只是降幾％」這些安慰的話，但最終出現的數字跟安慰劑有相當出入，「那麼當然他（賴）會信用受傷。」