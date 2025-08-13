我是廣告 請繼續往下閱讀

中央氣象署表示，楊柳颱風於今（13）日強度發展變強、暴風圈範圍亦擴大，在清晨暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地。航港局統計，今日兩岸、離島共有129航次停航。氣象署說明，根據最新資料顯示，楊柳颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在臺東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。受楊柳颱風影響，航港局指出，今共有14航線，計129航次停航：1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。4.金門-石井：全部停航(4航次)。5.金門-五通：全部停航(24航次)。6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。