日本男籃國家隊在2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）於沙烏地阿拉伯吉達舉行的附加賽中，以73：97慘敗給世界排名29的黎巴嫩，無緣晉級八強。這一次慘敗讓外界開始有要求總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）為此負責、並迎回美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊球星八村壘的聲音，這位名帥曾幫助日本改組，並在自東京奧運開始的近年幾項FIBA大賽中取得好成績。
外界有聲音要求霍瓦斯下課
這場比賽日本自開局便陷入劣勢，首節結束落後4分，第2節更因頻繁失誤被對手擴大分差，上半場結束時已落後12分。下半場關鍵時刻，日本未能打出有效反擊，反遭黎巴嫩持續拉開差距，最終以超過20分的差距吞敗。
主帥霍瓦斯賽後坦言「很不甘心」，但這場比賽加上去年巴黎奧運小組賽全敗的陰影，讓外界對他執教能力的質疑再度升高。根據日本媒體《東京體育》報導，社群媒體上充斥「應該解任霍瓦斯、重建日本男籃」的聲音，甚至有人主張換帥後重新招回湖人前鋒八村壘，打造以其為核心的陣容，對抗世界強隊。
八村壘與日本籃協、霍瓦斯的心結
八村壘與日本籃協的不和可追溯至去年世界盃與巴黎奧運前夕。他曾公開批評日本籃協「只顧賺錢、不顧球員感受」，點名自己在奧運熱身賽前被當作宣傳噱頭，卻臨開賽才宣布不出場，導致外界誤解。他認為籃協更重視贊助商與轉播方利益，而非球員狀態與備戰計畫。
此外，八村壘也對霍瓦斯的訓練方式存疑，認為過長且高強度的集訓與NBA現行高效率、短時段訓練脫節。他不滿霍瓦斯在訪問中暗示「若想打奧運，得自己來找教練」，覺得缺乏尊重。雖然雙方事後曾澄清是語言誤會，但關係裂痕未能修復。
八村壘強調，自己公開發聲是希望日本籃球能更專注長遠發展與下一代培養，並要求籃協更重視擁有國際經驗球員的意見與待遇。
日本男籃的下一步是什麼？
隨著亞洲盃失利與民意高漲的換帥呼聲，日本籃協勢必面臨抉擇：是延續霍瓦斯體系，還是重組陣容、爭取八村回歸？無論如何，這場失敗已在日本籃壇投下震撼彈，未來走向備受矚目。
在日本Yahoo的賽後留言區，許多網友針對日本男籃的敗戰與未來發展提出看法，部分評論相當直接，甚至毫不避諱點出問題。
有網友直言：「八村壘一個人進來也無濟於事。就算打造一支『以八村為核心』的球隊變強了，沒有八村時還是輸球的話，在大賽中要晉級依然困難。也就是說，必須整體提升代表隊的實力。」也有人指出，NBA球員本就很難在例行賽期間參加國家隊，「NBA所屬球員在球季中比賽很多，除了特殊大賽外，想召回並不容易。這次的失利應該當作養分，無論誰來執教，都要持續強化國家隊。」
在戰術方面，有人批評：「戰術若只靠三分，對強隊和弱隊都會因命中率而輸球是必然的。防守策略也形同虛設。」也有網友提到，富永被封鎖時球隊缺乏應對手段，「應該多設計一些離球掩護來甩開防守。」另一則則強調防守才是根本：「不能依賴三分球，防守、籃板和快攻才是核心。」
至於主帥霍瓦斯的去留，留言意見不一。一派認為：「出現開除聲浪也是沒辦法的事，教練的工作只能用成績來評價。」但也有人提醒：「換了教練，如果球員無法執行戰術，也沒有意義。」另有網友呼籲必須正視媒體在八村與霍瓦斯矛盾中所扮演的角色，「是曲解訪談的報導造成了嫌隙。」
整體來看，網友的焦點主要有三點：第一，不能單靠八村，必須全面提升整體戰力；第二，戰術與防守需全面檢討；第三，換帥雖有爭議，但無論誰執教，球員的執行力與團隊底蘊才是關鍵。
▲日本男籃（世界排名21）在八強資格戰以73：97不敵世界排名29的黎巴嫩，無緣晉級八強，也提前結束了尋求54年來首冠的夢想。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）
資料來源：FIBA官方網站
中華男籃相關新聞：
亞洲盃男籃／日本73：97不敵黎巴嫩！爆冷出局 本屆8強球隊一覽
亞洲盃8強附加賽分析：台灣決戰約旦 三大制勝關鍵成晉級關門票
亞洲盃男籃／中華隊11日戰約旦拚八強！對歐拉朱萬兄弟 陣容解析
