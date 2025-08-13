我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市大園區基層座談會昨天落幕，大園區不少里長控訴，不少航空城安置戶苦等貸款，桃園市長張善政在回應時發重話說，央行不食人間煙火，更怒嗆，行政院政務委員陳金德是「鐵板一塊」。張善政今（13）日繼續砲轟，「賴政府的民調這麼低，不是沒有道理！」張善政昨天在會中直指，航空城拆遷戶都是配合國家重大建設才搬遷，前市府已經和拆遷戶講好，會由中央銀行出面協調官股銀行，協助拆遷戶取得優惠利率貸款。張善政續指，他上任後，央行打房並推新青安房貸政策，不但建設公司受影響，連配合重大政策的航空城拆遷戶也被視為一般房貸戶，官股銀行都推說沒有額度、央行沒指示，無論房貸或土地融資完全不給優惠的貸款，市政府在行政院航空城專案小組會議反映，也和央行交涉，就是不理，央行是「不食人間煙火」。張善政今天出席市政會議時再度提及，昨天在大園召開里長基層座談，好幾位里長都反應航空城拆遷戶整個過程，他們碰到一些困難，這些困難其實都跟中央的政策有關係。「我要特別不客氣的講，賴政府的民調這麼低，不是沒有道理！」張善政直指，我們看到下面的部會，不管是政務委員在協調航空城的事情，或者是央行在協調貸款，完全沒有體會到民間的需求，我們已經反應過了，他們無動於衷。張善政特別呼籲，如果這些部會還不知道動起來，來體恤民間的需求，賴政府的民調還會繼續往下掉，「我在這邊呼籲所有行政院的部會，能夠體恤航空城這個國家重大建設的民眾需求，好好的來配合他們的需求，讓這個國家有史以來最大的一個土地開發案，能夠順利走完最後一哩路」。