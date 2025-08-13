我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風一路向西，中央氣象署預估颱風中心今（13）日中午前後登陸台東，上午花東的風雨逐漸增強，可能出現16級強陣風，下午嘉義以南也將出現強風豪雨。國內壽險公司包括國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、凱基人壽、三商美邦人壽、全球人壽、安聯人壽、合庫人壽、法國巴黎人壽、保誠人壽等，也即時啟動受災戶保戶服務，包括快速理賠、住院預付金、保費緩繳、房貸紓困等，《NOWNEWS》整理出最新資訊，提供民眾參考。因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務(詳如下表)，其中針對應繳月為2025年8月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年10月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。同時，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的貼心服務。一、免收保單借款利息：在災害發生日前已辦理保單借款的受災戶，於災害發生日起1年內，可申請展延借款本息6個月，展延期間免收保單借款利息。二、免收房屋貸款利息：於災害發生日前已完成辦理房屋貸款且符合行政院公告為災區所在地受災戶，於災害發生日起1年內，可依「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」申請展延。房屋貸款本息，展延期間免收房屋貸款利息。依貸款類型及毀損情形，可申請房貸展延，展延期間如下：1、展延1年：以災區的房屋為擔保的其他貸款及其他擔保貸款。2、展延2年：災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害部分毀損未致不堪使用者。災區非自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用者。3.展延5年：災區自用住宅購屋貸款之房屋因災害毀損致不堪使用者。三、緩繳保費：受災戶續期保費之應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限可申請延長3個月。四、快速理賠。五、住院關懷預付保險金。南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」的住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息1年」；中信產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。提供6大保戶關懷措施如下：1、快速理賠服務：受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他文件可後續另行補齊。2、醫療保險金抵繳住院費用服務：7大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），保戶事故住院時由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。3、續期保費緩繳優惠：凡受災保戶且其保費之應繳月為2025年7月至11月，提供保費緩繳6個月。4。保單借款利息寬延：受災保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為2025年7月至11月，得寬延6個月繳息。（申請期間至10月31日止）5、房貸協處方案申請：專人提供受災房貸客戶協助辦理紓困或展延的房貸債務協處方案。推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等5大保戶關懷服務，其中保若在這次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的「住院預付金」。此外，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課範圍，或能提出公家機關開立之受災證明，如村里長證明的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起3個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。同時，受災保戶自即日起至1年內已申請辦理或新增的保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；凡受災地區的保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起3個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。有關「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起1週內提出契變申請辦理取消或延期。1、保單借款利息減免：即日起至2025年9月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。2、免費補發保單：若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至2025年11月30日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。3、續期保費緩繳：續期保險費應繳費日為2025年6月至11月的受災保戶，繳費期限可延長至2026年1月31日止。4、快速理賠：理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。5、房屋貸款本金緩繳：即日起至2025年10月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。受災保戶4大關懷服務措施：1、續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自2025年8月1日至10月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。2、保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自2025年8月1日至2026年1月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。3、申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。4、快速理賠：因楊柳颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「楊柳颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。1、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。2、寬延繳納保險費：凡受風災影響的安聯人壽保戶，安聯人壽另提供受災保戶續期保費緩繳3個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳3個月。3、 若受災保戶因這次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起3個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。1、主動檢索受災保戶名單協助申請理賠2、風災保戶保費緩繳3個月：保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。3、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月：保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。4、風災保戶補發保單免收工本費：保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。1、受災保戶保費緩繳6個月：受災保戶保費應繳日在本次災害發生日起3個月內者，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明)，經本公司審核通過後即可緩繳保費6個月。2、受災保戶保單借款新貸或增貸件免息6個月：受災保戶在本次災害發生日起3個月內，只要檢附相關受災證明如里長證明，即可申請保單借款新貸或增貸件免息6個月。3、受災保戶免費補發保單服務：考慮受災保戶的保單可能發生破損與遺失，也提供受災保戶辦理免費補發保單服務。4、快速理賠：以方便受災保戶為原則，受災保戶可致電本公司出險，本公司將指派專人提供快速、彈性理賠處理。5、主動關懷：公司透過各種管道檢索各種可能名單，主動協助保戶申請理賠事宜。提供受災保戶6大關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月」、「快速理賠」。