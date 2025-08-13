我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市今天第一場的罷免說明會，江啟臣唱名三次未到，領銜人廖芝晏依計劃說明。（圖／翻攝台中市選委會YT，2025.08.13）

台中市選委會今日辦理第823罷免案公辦電視說明會，上午場為立法院副院長江啟臣，但他在說明會前一個半小時，突然在臉書宣布不參加，表示將在台北代表立法院接待美國、日本3個訪問團，「為國家打拚，做我該做的事」，並批評罷免缺乏正當性。罷團感到錯愕，批評江啟臣當立委13年來，永遠只聽得下去支持的聲音，卻不願了解不支持他的原因。台中市今（13）日正常上班上課，選委會辦理第8、3、2選舉區罷免案公辦電視罷免說明會，也照常舉行。上午10點是第8選區江啟臣、下午3點第3選區楊瓊瓔、晚間7點第2選區顏寬恒。但上午8點半江啟臣突在臉書發文，批評大罷免沒有正當性，破壞人民和諧、製造社會對立，自己已依法提供答辯書充分說明，決定不參加電視說明會。江啟臣說，今天一早，他將代表立法院，陸續接待美國智庫布魯金斯研究所的學者專家、亞洲台灣商會聯合總會總會長及幹部、美國國會助理訪問團，將向訪團傳達國內各界對美國關稅措施的憂慮、對台灣的經濟衝擊與全球供應鏈的影響，也會懇請訪賓仗義執言，發揮影響力敦促美國政府作出對我國有利的決定。他強調國家正值多事之秋，內有天災重創，外有關稅談判，現在需要的是團結、團結、更團結，才能面對當前國內外嚴峻挑戰。值此之時，他選擇繼續為人民服務、為產業拚搏、為國家打拚，做該做的事。自己相信民主，也相信人民的智慧，更尊重人民的選擇，所作所為皆可受社會公評，並在臉書附上罷免答辯書，供各界評斷指教。楊瓊瓔與顏寬恒服務處皆表示，會依既定行程出席說明會。中八領銜人廖芝晏表示：本想與江啟臣針對家鄉的未來進行對話，不料江竟不出席今天的說明會，不禁想問，為什麼江啟臣當立委的13年，永遠只聽得下去支持他的聲音，卻不願意了解不支持他的原因？