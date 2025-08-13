我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼疑似在東加里曼丹部署土耳其製造的短程彈道飛彈系統，成為東南亞第一個擁有現代化戰術飛彈的國家。軍事專家認為，此舉不僅將改變區域軍事平衡，更可能引發東南亞各國重新檢視國防政策，掀起新一波軍備競賽。根據新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，本月1日有民眾在臉書發布照片，顯示土耳其羅克珊國防工業（Roketsan）生產的「可汗」（KHAN）短程彈道飛彈系統，出現在印尼陸軍東加里曼丹基地內。該飛彈系統射程達280公里，具備快速反應和高精度打擊能力。印尼軍方發言人瓦胡（Wahyu Yudhayana）向CNA證實，土耳其已向印尼交付短程彈道飛彈，這是印尼國防部首批採購的此類武器系統。不過他強調，飛彈尚未正式移交軍方，也未就具體部署地點和採購數量多作回應。軍事分析師指出，印尼此次部署戰術飛彈背後有多重戰略考量。首先，配合政府將首都遷移至東加里曼丹努山塔拉（Nusantara）的重大決策，該地區的戰略地位日益重要。其次，面對南海局勢持續緊張，印尼正從過往以防禦為主的軍事姿態，轉向更具前瞻性的威慑策略。東加里曼丹的地理位置不僅相對安全，更能有效掌控北部重要海上通道。從地緣政治角度觀察，專家認為此舉凸顯印尼正逐漸擺脫對西方國家的軍事依賴，轉而與土耳其等新興夥伴建立多元化合作關係，藉此提升在全球權力格局中的影響力。這種「多向外交」策略，反映印尼在大國競爭加劇的背景下，力求在各方勢力間維持平衡的務實考量。然而，印尼成為東南亞首個公開部署現代化彈道飛彈的國家，也引發專家擔憂。簡氏防務諮詢機構首席分析師拉莫特（Ridzwan Rahmat）表示，由於戰術彈道飛彈本質上具攻擊性，東南亞各國向來避免採購此類武器系統。他警告印尼此舉可能促使其他東協國家重新評估本身的飛彈防禦能力，進而引發區域性軍備競賽，破壞東南亞長期以來相對穩定的軍事平衡。分析師認為，隨著印尼軍力現代化腳步加快，東南亞的戰略格局正面臨重大變化。各國如何在維護自身安全利益與避免軍備競賽間取得平衡，將是未來區域安全的重要課題。