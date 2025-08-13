我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前高調宣佈將參選新北市長，連穿著淺藍襯衫拍的定裝照都已拍好，同步推出，顯然謀劃已久。黃次日即率四位民眾黨台北市議員拜訪台北市長蔣萬安，大談藍白合。而藍營則放出「黨內人才濟濟」、去年TVBS民調，李四川40%，黃國昌僅10%等訊息，引起外界廣泛討論。黃掐在這個時機點宣佈參選，其實是很有心機的。823還有7席國民黨立委要面對罷免投票，雖然這7區藍營穩固，綠營也在726後士氣崩盤，但仍無人敢掉以輕心。這時機出手，國民黨剛欠完白營大人情，不好嚴詞拒絕，後頭又仍有要事相求，仍需穩住盟友，所以頂多軟調回應，邊緣回應，黨中央與主要諸藩不敢吭大聲，喘大氣，怕他跟川爺一樣玩瞬間變臉。這讓黃取得一個時間差，起碼強勢洗臉老K到8月底，先聲奪人，先講先贏，對方不敢反抗，造成既成事實，以後再來慢慢盧。站在黃的角度，這樣打是很聰明的。反正白營在新北也只有一席議員，沒啥組織基盤，兩手空空，當然只能買空賣空。國民黨歷來縣市長提名作業，多要等到明年3月過完年才會浮上檯面，離現今還有7個多月，這是黃的黃金操作期，每週直播一條市政問題，就會讓國民黨參選人受不了了。況且，如果民眾黨兩年條款不變，黃在立院配合國民黨的時間，也差不多剩下半年，此時不勒索要價，搞幾個法案玩玩，人在人情在，以後也沒得要了。而且提前7個月宣佈參選，可以比其他國民黨候選人提早7個月開始跑地方，等國民黨確定參選人選，黃老爺已經把偏遠地區全都跑一遍了。民進黨現在既無心，也無力佈局新北選戰，主將人選也尚未確定，還沒有現任優勢，自然仍無從反擊。黃的主要弱點，是他從無行政經驗，而國民黨的兩位可能人選，一是現任新北副市長劉和然，另一是當過新北副市長，現任台北市副市長的李四川，都有豐富的行政經驗，也極為熟悉地方生態和問題。連民進黨蘇巧慧，背後有個老縣長蘇貞昌，人脈與行政經驗也比黃國昌強。所以，黃只能用時間換取空間，提早下水，鄉村包圍都市，政治碾壓行政，夜戰多火鼓，晝戰多旌旗，聲量壓制組織，從而取得優勢。這是蔥哥的第一關。蔥哥的關鍵節點，仍是藍白合，但這關可不是黨主席能說了算的，光此處就有兩關要過。明面上，蔥哥的最大敵人是川伯，不論聲望、民調、與地方人脈，川伯都對蔥哥形成碾壓性優勢。但川伯參選意願仍未確定，所以蔥哥一宣佈參選就帶著議員去拜訪蔣萬安，講白了就是恐嚇蔣公子:「你最好把川伯摁好，否則…。」如果川伯下水參選，這幾個議員會不會開攻蔣市府？開轟川伯副市長？這樣恐怕不太好喔？把這個麻煩問題，燙手山芋，丟給蔣公子自己想，至少爭取到7個月時間。川伯跟侯爺之間是有矛盾的，如果侯爺對川伯參選一事表現得不冷不熱，川伯也是會很頭痛的，甚至打消參選意願，畢竟自己年歲也大了，何必去淌一鍋沒把握的渾水？這樣蔥哥就能過第二關。第三關其實不那麼難過，但比第二關更關鍵，就是蔥哥要打下劉和然，取得侯爺家的太子之位。劉和然是侯友宜的指定接班人，但存在感不強，咱家樓下阿伯甚至為了記住他的名字，幫他取了諧音梗外號「荷蘭仔」。蔥哥聲量與文宣上碾壓荷蘭仔不是問題，問題是侯爺的態度與想法。這劇情跟「九王奪嫡」那種宮廷劇本差不了太多，就是要全力討得父皇歡心，打爛競爭者信譽，讓父皇覺得不得不為了大局大位，廢長立庶，「傳位於蔥哥」。換句話說，蔥哥現下真正的對手是荷蘭仔，還不是川伯。這7個月要打的，只能是打廢荷蘭仔，然後用川伯的長官拘束住川伯，讓國民黨與侯爺沒有其他選項。蔥哥的第四關是議長蔣根煌。新北市議會是國民黨加無黨籍實質過半，蔣根煌才能順利當上議長。但老蔣與陳明義發生過衝突，兩人不很合，而陳明義的兒子，就是民眾黨唯一的新北市議員陳世軒。黃國昌宣示參選同時，宣佈將在新北市提名「4+1」位市議員，那個「+1」就是陳世軒，另外4個是黃國昌在新北市4個服務處的主任。這是一種以刺客戰術敲打國民黨與議長佈局的企圖，你若不從我，我就搞爛你，看你要不要來跟我談？現在新北市議會國民黨籍議員30位，民進黨籍28位，無黨聯盟4位，另有2位無黨籍游兵。所以，如果民眾黨真的提名4人參選，就算選不上，卻不小心搞掉4席國民黨或無黨籍議員，那議長可就頭大了。所以，議長要不要來跟我蔥哥好好喬一下？還有7個月，我黨主席可以提名也可以不提名，您老爺要拿什麼東西來換？蔥哥的第五關是國民黨的整體氛圍，包括黨主席的決定。陳學聖的「人才濟濟」說，其實一直是國民黨內潛藏的主流意見。以往要國親合的時候，即使親民黨內有人民調比較高，國民黨的人也會說:「我們是泱泱大黨，人才濟濟，不可能不提名，除非你的人掛我國民黨參選，要不然我們必得提名。」況且新北市是國民黨執政的第一大縣市，怎麼可能把直隸總督讓予你漢人坐堂？任誰當黨主席都扛不住這個黨內罵名，就算你幫過再多忙，立下再多戰功，淮西勳貴，驕兵悍將，也絕不能分掉我老朱家最大的那塊蛋糕。等到明年三月，無敵星星們穩固了地位，今年的爭議衝突告一段落，朝野都去忙九合一大選，國民黨對民眾黨的需求度下降，「藍白合」雖然還有需要，但不等於能把整個直隸總督都讓出去，讓你去當個兩廣總督，幫藍軍打下艱困高雄，還比較有可能。看過120回水滸傳的就懂，你這些招安來的強兵悍匪，只能讓你去打契丹，打方臘，那能讓你「上馬管軍，下馬管民」？將我府院官僚踩在腳下？沒賜你白綾一條，鴆酒一壺，已經算客氣的了。結論是，黃國昌想得很美好，現實世界卻很殘酷。過五關不見得能斬六將，搞不好會五度五關人財兩失。咱們就點煙翹腳，買好可樂爆米花，看藍白兩黨，要怎麼繼續演這場戲吧？！●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com