針對普發現金一事，行政院長卓榮泰昨指出，希望在這個會期結束前（即8月底前）能完成法制化，包括特別條例的修正、特別預算的編列等，之後就會馬上執行。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（13）日表示，現在要讓普發現金從違憲變成合憲，是行政團隊、執政黨團最重視的事，若要依照條例，在10月底完成發放，「我認為很難達成」。卓榮泰昨表示，希望在這個會期結束前、即8月底前能夠完成法制化，包括特別條例的修正、特別預算的編列；至於9月以前能發放嗎？卓說，「9月以前不可能，8月才法制化」。對此，吳思瑤受訪時表示，現在要讓普發現金從違憲變成合憲，是行政團隊、執政黨團最重視的事，既然要順應民意，那合憲程序是眼前最重要的事。吳思瑤提到，內閣研判，可能透過修正特別條例方式處理，因此趕快送出修正案，且經過立法院，若大家期待加速發放，呼籲朝野能專業監督特別條例、加速進程。吳思瑤說，普發現金要快，立院恐怕要一起協助行政程序，但她們也理解，在整個發放過程，過去包含消費券、普發現金經驗，確實需要行政作業，給人民一段時間的領取期限，因此要依照原本條例在10月底完成發放，「我認為很難達成」，應以10月底發放為努力。