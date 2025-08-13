我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押，至今已11個月，小草不滿「沒有金流」就將人羈押，但律師林智群逐一列出多筆現金交付案例，直言「沒有金流」的說法站不住腳，痛批小草「你爸爸媽媽辛苦賺錢供你讀書，是要讓你變成這種人云亦云的白癡嗎？」林智群12日在臉書發文，一一列出多筆現金交付案例，一、信義房屋老闆娘把200萬元交給邱佩琳，邱佩琳放在管理室，阿北派人拿走。二、林命群派秘書把200萬元交給邱佩琳，邱佩琳放在管理室，阿北派人拿走。三、謝國樑媽媽把200萬元交給邱佩琳，邱佩琳直接交給阿北，阿北說謝謝。四、博弈業者陳盈助把300萬元交給邱清章，邱清章搭高鐵到台北，到市長室裡面交給踩飛輪的阿北，阿北只說了「嗯嗯」、「好好好謝謝」。林智群質疑，哪裡沒金流？現金就不是金流？哪裡沒證據？證人就不是證據？他指出，收多少錢，記帳記在excel裡面，就是excel pay喔？那一堆人之前都用記帳簿記帳，也是紙本pay嗎？「小草們，你爸爸媽媽辛苦賺錢供你讀書，是要讓你變成這種人云亦云的白癡嗎？」