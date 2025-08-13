我是廣告 請繼續往下閱讀

核三重啟公投將於8月23日舉行，今（13）日舉行第4場公辦電視意見發表會。黃國昌一開頭就痛批民進黨政府能源政策錯誤，導致火力發電全開，犧牲了民眾的健康。黃國昌原本安排在9點簽到前受訪，但臨時改為會後受訪。黃國昌進場前表示，中選會說不能受訪，他也不知道為什麼這樣安排。黃國昌一開頭就表示民進黨政府執政8年，能源轉型大跳票、大失敗，依照民進黨官方資料，即使到了2026年底，再生能源都無法達到20%，現在發電現況是火力全開，違反淨零碳排的國際趨勢，更讓中南部空氣品質全面惡化，民眾慘賠健康權，瀰漫在空氣中的PM2.5與懸浮微粒，讓許多孩子一出生就過敏，罹患心血管疾病人數也不斷攀升，民進黨錯誤能源政策讓人民付出慘痛的代價。黃國昌更批台電曾是國營事業金雞母，財務黑洞不斷擴大，儘管過去3年電價已經漲了4次，拿人民納稅錢3000億貼補台電，但是到去年年底台電的累計虧損仍超過4000億，這樣的錯誤的能源政策不能再延續，民進黨的能源政策唯一獲益的是民進黨綠油油的綠色權貴，再藉由民進進黨勢力的結合獲利。黃國昌舉例，蔡英文、賴清德競選總部的財務長郭再欽、新潮流的陳啟昱、小英之友會的古盛煇，全都靠著民進黨的能源政策發大財，卻將違法的貪腐留給台灣。