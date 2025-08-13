英國貝克漢一家的撕裂危機只有更加嚴重、完全沒有好轉！從出生就備受爸媽寵愛的大哥布魯克林，和美國億萬千金妮可拉佩茲才結婚3年，近日就又大張旗鼓重許婚誓，而且男方家人沒有一個受邀。昔日英國足球金童大衛貝克漢與妻子維多莉亞，固然都沒公開炮轟兒子，卻感到寒心。不過妮可拉的富豪老爸尼爾森，財產估計是貝克漢夫婦加起來的兩倍，讓人似乎明白布魯克林不怕和家人撕破臉的理由。
貝克漢夫婦痛心長子背叛 認為媳婦刻意炫富
英國《每日郵報》報導，貝克漢一家沒有半個人受邀在布魯克林與妮可拉重許婚誓的典禮上亮相，歐美文化中，重許婚誓等於再度舉行婚禮，大都是兩人結婚度過了10年、20年之類的里程碑，才要再宣示對另一半仍深愛不渝。而布魯克林和妮可拉結婚到現在才3年又4個月，貝克漢一家人都覺得那不過是妮可拉噁心的炫富手段，質疑他們如果真把這當一回事，怎麼會不邀請布魯克林的親友來？
在布魯克林與妮可拉結婚的3年多，最明顯的改變就是布魯克林和自己家人越來越疏遠、不和，近幾個月彼此撕裂的情況加劇，他完全不理會爸媽的生日，不管大衛與維多莉亞在社群網站上發文時幾度拋出橄欖枝，布魯克林都擺明無意接受。他從出生就是爸媽的心肝寶貝，一路以來為他安排了很多一般民眾眼紅的機會，卻因為他成為億萬豪門女婿，澈底靠向岳家，完全不理家人。
億萬長媳早與婆婆不和 貝克漢長子倒向更有錢岳父
其實妮可拉從和布魯克林舉辦婚禮就已經和維多莉亞有衝突，由於維多莉亞本身有時尚品牌，妮可拉早先也公開放話說要穿未來婆婆幫自己設計的婚紗，結果卻自己跑到義大利找精品訂做， 還藉口維多莉亞那邊趕製不及，讓維多莉亞一肚子火，利用婚禮上來獻唱的馬克安東尼是自己友人，故意在他表演時拉著布魯克林跳舞，讓妮可拉氣到含淚衝出典禮現場。大衛後來要維多莉亞努力和妮可拉談和，也有個一年多看似一家融洽的時光，妮可拉卻還是對婆家有疙瘩，還影響老公跟他們切割。
對於妮可拉來說，當然要一個完全靠向自己、可以任憑操縱的丈夫，而布魯克林過慣了養尊處優的日子，儘管爸媽才是對他有真正的愛，但岳父這邊更有錢、好好搞定，榮華富貴絕對少不了，再加上妮可拉從旁洗腦，讓他覺得在自己家都只能被爸媽安排與擺布，跟著老婆在一起才能夠做自己，今天這個結果，並不會特別讓人意外。
📌看更多貝克漢相關新聞
貝克漢曾偷吃女助理！結婚25週年戶外恩愛照曝 貝嫂亮鴿子蛋鑽戒
貝克漢帥兒求婚大4歲「變形女」 維多莉亞喊話準媳婦
我是廣告 請繼續往下閱讀
英國《每日郵報》報導，貝克漢一家沒有半個人受邀在布魯克林與妮可拉重許婚誓的典禮上亮相，歐美文化中，重許婚誓等於再度舉行婚禮，大都是兩人結婚度過了10年、20年之類的里程碑，才要再宣示對另一半仍深愛不渝。而布魯克林和妮可拉結婚到現在才3年又4個月，貝克漢一家人都覺得那不過是妮可拉噁心的炫富手段，質疑他們如果真把這當一回事，怎麼會不邀請布魯克林的親友來？
在布魯克林與妮可拉結婚的3年多，最明顯的改變就是布魯克林和自己家人越來越疏遠、不和，近幾個月彼此撕裂的情況加劇，他完全不理會爸媽的生日，不管大衛與維多莉亞在社群網站上發文時幾度拋出橄欖枝，布魯克林都擺明無意接受。他從出生就是爸媽的心肝寶貝，一路以來為他安排了很多一般民眾眼紅的機會，卻因為他成為億萬豪門女婿，澈底靠向岳家，完全不理家人。
其實妮可拉從和布魯克林舉辦婚禮就已經和維多莉亞有衝突，由於維多莉亞本身有時尚品牌，妮可拉早先也公開放話說要穿未來婆婆幫自己設計的婚紗，結果卻自己跑到義大利找精品訂做， 還藉口維多莉亞那邊趕製不及，讓維多莉亞一肚子火，利用婚禮上來獻唱的馬克安東尼是自己友人，故意在他表演時拉著布魯克林跳舞，讓妮可拉氣到含淚衝出典禮現場。大衛後來要維多莉亞努力和妮可拉談和，也有個一年多看似一家融洽的時光，妮可拉卻還是對婆家有疙瘩，還影響老公跟他們切割。
對於妮可拉來說，當然要一個完全靠向自己、可以任憑操縱的丈夫，而布魯克林過慣了養尊處優的日子，儘管爸媽才是對他有真正的愛，但岳父這邊更有錢、好好搞定，榮華富貴絕對少不了，再加上妮可拉從旁洗腦，讓他覺得在自己家都只能被爸媽安排與擺布，跟著老婆在一起才能夠做自己，今天這個結果，並不會特別讓人意外。
貝克漢曾偷吃女助理！結婚25週年戶外恩愛照曝 貝嫂亮鴿子蛋鑽戒
貝克漢帥兒求婚大4歲「變形女」 維多莉亞喊話準媳婦