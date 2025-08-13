我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍啦啦隊林襄在比賽中幫自己的「舊愛」馬傑森應援，帶動全場33688名球迷一起「臭馬傑森」，成為話題。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿布舞（左）曾和馬傑森交往過，後來被林襄（右）介入。（圖／翻攝自IG@95_mizuki、@abuueucna0210）

本名 ：馬傑森（Chieh-Sen Ma）





：馬傑森（Chieh-Sen Ma） 出生日期 ：2002年5月15日（23歲）





：2002年5月15日（23歲） 出生地 ：花蓮縣卓溪鄉崙山村





：花蓮縣卓溪鄉崙山村 族裔 ：布農族





：布農族 身高／體重 ：182公分／85公斤





：182公分／85公斤 投打習慣 ：右投左右開弓（現以右打為主）





：右投左右開弓（現以右打為主） 守備位置 ：三壘手、游擊手、二壘手





：三壘手、游擊手、二壘手 學歷 ：高雄市私立普門高級中學





：高雄市私立普門高級中學 職棒選秀 ：2020年中華職棒季中選秀樂天桃猿第一輪第五順位指名





：2020年中華職棒季中選秀樂天桃猿第一輪第五順位指名 加盟條件 ：簽約金480萬元，另有100萬元激勵獎金





：簽約金480萬元，另有100萬元激勵獎金 經紀公司 ：米馬力運動經紀





：米馬力運動經紀 重要經歷 ：



2014年獲第一屆「周思齊棒球獎學金」



高中棒球聯賽（木棒組）2018年、2020年兩度獲選最佳十人（三壘手、游擊手）



2022年首次在一軍以左打身份登場





：

中職樂天桃猿內野手馬傑森近日捲入感情風波，前啦啦隊成員阿布舞爆料兩人曾交往，後來遭林襄介入，消息曝光後引發熱議。許多球迷也好奇，這位年僅23歲的內野手究竟是何來歷，他過去曾在明星賽上被林襄大喊「臭馬傑森」甜蜜放閃，還未進職棒前天賦就被養父鐵與周思齊肯定。《NOWNEWS》也為球迷整理他的過往資歷、人物檔案，以及和林襄交往的相關資訊。布農族新生代好手馬傑森2002年5月15日出生於花蓮縣卓溪鄉崙山村，為布農族人，現效力於中華職棒樂天桃猿，守備位置涵蓋三壘手、游擊手與二壘手。他在2020年季中選秀中，以第一輪第五順位被桃猿選中，簽下簽約金480萬元、另有100萬元激勵獎金。馬傑森生涯打擊率為2成35，還未敲出全壘打，總計打出195支安打，以及62分打點。不過他本季表現略有下滑，僅有1成60打擊率，以及20支安打和7分打點。馬傑森自光復國小、光復國中起步，青少棒時期即展現天賦，曾於2014年獲得第一屆「周思齊棒球獎學金」，並接受過前兄弟象日籍投手養父鐵與周思齊的測試肯定。高中就讀高雄普門中學，2018年與2020年兩度在高中棒球聯賽獲選最佳十人（三壘手、游擊手），並與同姓但無血緣的馬鋼形成打線組合。2020年9月18日正式加盟樂天桃猿，現役以右打為主，但具備左右開弓能力。2022年10月曾在一軍以左打身份登場，展現多面向打擊潛力。2025年月薪達15.5萬元，由米馬力運動經紀公司代理。今日，根據《鏡週刊》報導，阿布舞透露兩人交往始於馬傑森首次拿下單場MVP當天，因合約有禁愛令，戀情一直低調，約會多在家中或找朋友掩護。她指控馬傑森之後劈腿林襄，且戀情存在重疊，當初看到兩人公開認愛時「相當震驚」。林襄事後也因此背上「小三」標籤，讓事件持續發酵。去年，中華職棒明星賽昨日在台北大巨蛋進行，味全龍啦啦隊林襄在比賽中幫自己的馬傑森應援，帶動全場33688名球迷一起喊：「\臭馬傑森/\臭馬傑森/\臭馬傑森」，成為該屆比賽的一個火熱話題。她賽後受訪時表示，明星賽就是求一個好玩，而馬傑森那一球也打得紮實，不過遭到接殺。林襄在2023年8月被拍到與馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜，林襄事後出席記者會時，也透露兩人是在工作中認識的，認為感情中最重要的事是要處得來，希望外界能給予她一些空間與時間。