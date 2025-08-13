中職樂天桃猿內野手馬傑森近日捲入感情風波，前啦啦隊成員阿布舞爆料兩人曾交往，後來遭林襄介入，消息曝光後引發熱議。許多球迷也好奇，這位年僅23歲的內野手究竟是何來歷，他過去曾在明星賽上被林襄大喊「臭馬傑森」甜蜜放閃，還未進職棒前天賦就被養父鐵與周思齊肯定。《NOWNEWS》也為球迷整理他的過往資歷、人物檔案，以及和林襄交往的相關資訊。
馬傑森中職全壘打還未開張 本季表現下滑
布農族新生代好手馬傑森2002年5月15日出生於花蓮縣卓溪鄉崙山村，為布農族人，現效力於中華職棒樂天桃猿，守備位置涵蓋三壘手、游擊手與二壘手。他在2020年季中選秀中，以第一輪第五順位被桃猿選中，簽下簽約金480萬元、另有100萬元激勵獎金。
馬傑森生涯打擊率為2成35，還未敲出全壘打，總計打出195支安打，以及62分打點。不過他本季表現略有下滑，僅有1成60打擊率，以及20支安打和7分打點。
馬傑森運動天賦驚人 養父鐵、周思齊皆肯定
馬傑森自光復國小、光復國中起步，青少棒時期即展現天賦，曾於2014年獲得第一屆「周思齊棒球獎學金」，並接受過前兄弟象日籍投手養父鐵與周思齊的測試肯定。高中就讀高雄普門中學，2018年與2020年兩度在高中棒球聯賽獲選最佳十人（三壘手、游擊手），並與同姓但無血緣的馬鋼形成打線組合。
2020年9月18日正式加盟樂天桃猿，現役以右打為主，但具備左右開弓能力。2022年10月曾在一軍以左打身份登場，展現多面向打擊潛力。2025年月薪達15.5萬元，由米馬力運動經紀公司代理。
捲入兩名啦啦隊的感情風波
今日，根據《鏡週刊》報導，阿布舞透露兩人交往始於馬傑森首次拿下單場MVP當天，因合約有禁愛令，戀情一直低調，約會多在家中或找朋友掩護。她指控馬傑森之後劈腿林襄，且戀情存在重疊，當初看到兩人公開認愛時「相當震驚」。林襄事後也因此背上「小三」標籤，讓事件持續發酵。
去年，中華職棒明星賽昨日在台北大巨蛋進行，味全龍啦啦隊林襄在比賽中幫自己的馬傑森應援，帶動全場33688名球迷一起喊：「\臭馬傑森/\臭馬傑森/\臭馬傑森」，成為該屆比賽的一個火熱話題。她賽後受訪時表示，明星賽就是求一個好玩，而馬傑森那一球也打得紮實，不過遭到接殺。
林襄在2023年8月被拍到與馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜，林襄事後出席記者會時，也透露兩人是在工作中認識的，認為感情中最重要的事是要處得來，希望外界能給予她一些空間與時間。
📌 馬傑森小檔案
- 本名：馬傑森（Chieh-Sen Ma）
- 出生日期：2002年5月15日（23歲）
- 出生地：花蓮縣卓溪鄉崙山村
- 族裔：布農族
- 身高／體重：182公分／85公斤
- 投打習慣：右投左右開弓（現以右打為主）
- 守備位置：三壘手、游擊手、二壘手
- 學歷：高雄市私立普門高級中學
- 職棒選秀：2020年中華職棒季中選秀樂天桃猿第一輪第五順位指名
- 加盟條件：簽約金480萬元，另有100萬元激勵獎金
- 經紀公司：米馬力運動經紀
- 重要經歷：
- 2014年獲第一屆「周思齊棒球獎學金」
- 高中棒球聯賽（木棒組）2018年、2020年兩度獲選最佳十人（三壘手、游擊手）
- 2022年首次在一軍以左打身份登場
- 2014年獲第一屆「周思齊棒球獎學金」