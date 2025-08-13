我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，未料，經濟部長郭智輝回應，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」引起外界關注。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（13）日表示，其回應顯然對屏東鄉親的敦親睦制度，掌握不夠、也不夠有充份同理心。對於郭智輝說法，屏東縣長周春米昨深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，恆春半島居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。對此，吳思瑤受訪時表示，她是民進黨團幹事長，但很像很多次，大家把她當成經濟部發言人，「我想郭部長的回應，顯然對屏東鄉親的敦親睦制度，掌握不夠、也不夠有充份同理心」。吳思瑤提到，反觀看到周春米的發文，對屏東鄉親而言，核三不是福利、優惠，反而長期承擔核安風險，鄉親要的是安全、安心。吳思瑤說，任何政務官評論公共政策時候，應要掌握狀況、彰顯同理心，「我不是經濟部發言人，每次他說的都要我再幫他做說明，我認為郭部長應該好好思考」。