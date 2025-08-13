我是廣告 請繼續往下閱讀

▲摺疊機飆股、新科千金俱樂部成員富世達今（13）日迎來除息，配發現金股利8元。（圖／yahoo!股市）

摺疊機概念股、同樣也是身為千金股的富世達今（13）日迎來除息，配發現金8元，以昨（12）日收盤價1050來計算，殖利率僅有0.7%，不過佳世達今日開盤達成秒填息成就，一度來到1070元，現金股利則會在9月9日發放。富世達先前召開股東常會，通過每股發放現金股利8元，以44.69%的盈餘配發率回饋股東，若以昨日收盤價1050元計算，現金殖利率約為0.7%。富世達今日除息之後也完成秒填息，以1055元開出、秒填息達陣，股價最高更觸及1070元，漲幅達2.8%，並預計會在9月9日發放現金股利。富世達富世達7月營收為新台幣11.62億元，月增27.77%、年增88.77%，不僅為2024年11月以來再次站上10億元關卡，更創下單月新高；累計前七月營收為新台幣60.34億元、年增49.16%，寫同期新高。法人看好，在伺服器水冷接頭、滑軌等新業務挹注下，加上中國摺疊機客戶下半年將推出高端新產品，富世達下半年營收可望逐季走高，今年營收、獲利仍將維持高成長態勢。此外，法人觀察，富世達AI伺服器相關滑軌與快接頭模組出貨穩健，尤其針對ASIC機櫃的UQD（通用快速接頭）產品自第四季起放量，加上陸系折疊機穩定出貨，預期第三季營收可望續增雙位數，獲利表現也將優於第二季，預期下半年毛利率將持續走揚。