晶圓代工龍頭台積電再創新天價！今（13）日盤中登到1200元新天價，市值同步躍升至約新台幣31.12兆元，霸氣坐穩台股權值王寶座。台積電今日以1185元開出，在買單挹注之下，盤中最高來到1200元，漲幅達1.69%，市值突破31兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄。法人指出，近期市場持續消化台積電先前法說會釋出的樂觀展望，包括高效能運算（HPC）與AI晶片需求維持強勁，先進封裝產能全滿，並預告下半年營運將呈現逐季成長趨勢。在全球半導體需求回溫與美國投資布局推進下，股價有望維持高檔震盪，甚至挑戰更高區間。此外，台積電先前也宣布，經團隊完整評估後，公司未來2年內將逐步結束6吋晶圓的製造業務，同時會持續整合8吋晶圓產能，以提升組織運作效率、強化整體營運效益。台積電指出，結束6吋晶圓製造、整合8吋晶圓產能的策略，符合公司長期業務規劃與市場發展趨勢，也強調這次的調整不會影響先前公布的財務目標。根據台積電先前預估，今年美元營收將有望成長三成。