民眾黨主席黃國昌日前表態，將投入2026年新北市長選舉，並期盼在野共推一個最強的。對此，前國民黨秘書長李乾龍今（13）日指出，願意來新北服務都歡迎，但選舉不是先講先贏，選舉靠民意，國民黨初選結果出來，之後要跟黃國昌藍白合也可以談，但他認為，李四川是新北最好的選擇。李乾龍接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，談到黃國昌表態投入2026新北市長選舉一事，他說國民黨從周錫瑋、朱立倫、侯友宜一路執政21年，棒子要交到對的人手上，李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷三人都很優質、各有長處，屆時侯友宜應該會拍板用國民黨初選機制決定是誰，「很多人說民調會被操作，但還有更好的初選機制嗎？」對於傳出侯友宜跟李四川有心結，李乾龍也極力否認，認為李四川是最好人選，兩人沒有心結，只是劉和然是他的副市長，身為市長當然不可能說不能選，「自己的孩子、兄弟自己疼」，但支持到一個階段民調還是比不過，可能要急流勇退，不會檔李四川，「侯友宜要把棒子交給隊的人，掉了滿地你情何以堪。」至於黃國昌，李乾龍說，願意來新北服務都歡迎，但選舉不是先講先贏，選舉靠民意，國民黨初選結果出來，之後要跟黃國昌藍白合也可以談，比民調，但要接受民意，當時總統大選反悔，要記取教訓。李乾龍說自己對李四川有信心，也覺得他是新北最好的選擇，國民黨要有信心，不要未戰先舉白旗，一個政治人物不是突然異軍突起，每個人走過的路必留下痕跡，就他了解，李四川會勇於承擔，但他也希望藍白比民調後願賭服輸，現在看起來李四川最好。