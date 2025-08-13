我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由金曲歌王荒山亮（左起）、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋三大歌王，首次合體舉行《三冠王說唱SHOW》，將於10月18日在台中中興大學惠蓀堂開唱。（圖／瑞揚創意提供）

銷售天王劉家榮將攜手荒山亮與李明洋，於即將登場的《三冠王說唱SHOW》演唱會中合體開唱，為樂迷獻上一場震撼的音樂盛宴！劉家榮日前在彩排時分享駭人經歷，透露曾兩度在主持節目現場感到窒息，暈眩喘不過氣被緊急送醫，卻查無病因，彷彿在鬼門關前走了兩回。後經大師點醒「好兄弟也在看」，他自此改變態度，每逢農曆七月慎重祭拜，祈求平安。這段靈異體驗讓他更珍惜每一次登台機會，也為這場演唱會增添話題熱度，吸引樂迷目光。劉家榮回憶，過去在主持節目時，曾兩次突感窒息，暈眩到無法呼吸，緊急送醫後卻查不出病因，只能靠點滴緩解。這詭異經歷令他困惑，直到遇見一位大師提醒：「主持節目時，好兄弟也在看，心意很重要。」從此，劉家榮改變不拘小節的態度，每逢農曆七月都謹慎祭拜，祈求演出順利。這段鬼門關前的經歷，讓他對人生與舞台有了更深體悟，也讓他決心在《三冠王說唱SHOW》中以最真摯的表演回饋樂迷。由金曲歌王荒山亮、銷售天王劉家榮、恆溫歌王李明洋三大歌王，首次合體舉行《三冠王說唱SHOW》，將於10月18日在台中中興大學惠蓀堂開唱。這場演唱會集結荒山亮的新台語創作飆唱、劉家榮的逗趣說唱，以及李明洋的暖心情歌經典重現，融合歡樂、脫口秀與醉人金曲，帶來多元視聽饗宴。三人多年好情誼，首次合體演出，讓粉絲直呼期待。三人正為演唱會倒數計時，近日齊聚密集練唱，卻因「超龜毛」個性，曲目調整一延再延。荒山亮笑說：「每次確定曲目後，總覺得可以更豐富，結果又改。」劉家榮則表示，每天都有新點子疊加，卻常被兩位搭檔高分貝提醒注意節目長度。李明洋補充，因自己提議增加30%演出內容，害大家得加緊練新曲目，但他笑稱：「既然是我加碼的，我就照單全收拚命練。」三人行程滿檔，劉家榮忙新專輯籌備，誓言趕在演出前推出，笑說：「越忙越激發鬥志！」荒山亮則忙音樂製作與錄影，坦言靈感在忙碌中湧現，堪稱「天生勞碌命」。李明洋則因感冒逆襲，打破以往少病紀錄，正靠中西藥併進，盼嗓音速復原。談到鬼月，三人笑說自己很「鐵齒」，分享靈異經歷時互相吐槽。荒山亮自誇「命硬」，稱長時間在錄音室或獨住飯店關燈入睡都相安無事，唯獨在廟宇參拜時感受到一股觸電暖流，相信是神明感應。李明洋則憶起早年拍鄉土劇，於嘉義古宅拍攝未先祭拜，結果拍攝帶驚現身旁多出陌生男影像，當晚還接到莫名移車電話，卻在停車場發現無車可擋，背脊發涼，之後更因墜樓梯受傷休養兩個月，從此不敢輕忽。隨著開唱倒數，荒山亮、劉家榮、李明洋表示，時間越近壓力越大，但也激發更多創意橋段。劉家榮霸氣透露，已為粉絲準備價值超門票的大禮包，期待10月台中歡聚。