▲近十年我國綠商標申請量（圖／智慧局提供）

▲近十年我國綠商標前3名申請人不分類排行榜。（圖／智慧局提供）

經濟部智慧財產局為持續關注我國綠商標註冊申請案件趨勢，延續2024年之「我國近十年綠商標產業之比較分析」報告，今（2025）年再納入最新年度的統計數據並予研究，完成新年度「我國綠商標產業布局分析─2025最新報告」，剖析2015-2024年我國綠商標註冊申請案指定使用商品、服務之態樣及趨勢，提供業者作為綠色產業商標布局，因應國際氣候變遷及淨零排放策略之參考。報告顯示，堪稱我國綠商標大戶。分析報告指出，近十年來我國綠商標占所有商標申請總量的比例約14.30%，整體觀察，由前期(2015-2017年)平均13.75%，中期(2018-2021年)平均15.57%，一直到後期(2022-2024年)平均13.03%，雖後期不論是綠商標數量或是所占百分比不斷起伏波動，似乎有下降趨勢，惟2024年降幅呈現趨緩。整體長期來看，申請量以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」類別為大宗，加總占綠商標申請量近八成，可見綠色產業以該三大領域為重心。智慧局表示，按九大群組各大類前三大申請人之排行，可發現統一公司、蘋果公司及阿里巴巴集團控股有限公司，多次於排行榜中重複出現。在「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域中，前二名均由統一公司、蘋果公司所囊括。尤其是統一公司，再度蟬聯冠軍寶座，堪稱我國綠商標申請之領頭羊。依據我國綠商標前3名申請人排行榜，前三名依序為統一公司、蘋果公司及阿里巴巴集團控股有限公司，本期(2015-2024)與前期(2014-2023)相較，前3名申請人名次順序均相同，其中榜首統一公司綠商標申請量更是一枝獨秀、成長了15.65%，為前三名中唯一申請量正成長的公司。