114學年度大學分發入學今（13）日上午9時在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。本學年度有1787個系組招生，總招生名額含回流計有3萬3381名，登記人數共33733人，總錄取人數32497人，錄取率為96.34%，相較於113學年度錄取率94.62%提高了1.72%，不過仍有4大學缺額率超過4成，其中玄奘大學缺額率更突破8成。
考分會執行秘書沈聖智說明，今年登記人數計33733人，相較113年登記人數37069人減少了3336人降幅9%，分發後總錄取人數為32497人，較去年錄取人數35076人減少了2579人降幅7.35%，因登記人數降幅大於總錄取人數降幅，因此錄取率較去年略為提高。而今年招生缺額僅有1220名，相較113學年度招生缺額2505名，減少1285名，降幅51.30%，缺額共分布在18所大學159系組，若僅以分發入學招生統計，計有4所大學缺額比率大於40%；若以所有招生管道統計，計有3所大學缺額比率大於20%；若以學群區分，缺額比率最高者為藝術學群，佔該學群名額的18.06%，其次為跨領域學群，佔該學群名額的10.87%。
進一步來看，根據考分會統計，本次分發入學缺額率方面，玄奘大學 80.88% 、佛光大學60.92%、南華大學41.38%、真理大學54.11%，共4校缺額率都破4成，其中又以玄奘大學缺額率最高。
沈聖智指出，另今年有1236生未錄取。未錄取考生所填寫志願數平均為41個，明顯低於錄取生填寫志願平均的59個。有使用到同分參酌校系共604個系組，較去年的641系組減少了37個系組，但沒有同分增額錄取情況。今年登記生平均填寫志願數與去年相同，均為59個，平均錄取志願序則落在第22志願。
考分會即日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因，如仍有疑慮可於8月15日（含）前，於考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將於8月22公告複查結果。
