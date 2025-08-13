我是廣告 請繼續往下閱讀

一位在海外就讀的學生為球類校隊成員，近期在媽媽陪同下，回台接受包皮手術，而主因是包皮較長遭隊友揶揄，更被形容是「食蟻獸」，孩子也對於集體活動感到排斥。割包皮本身除了改善清潔和感染風險外，建議接受手術前可觀察是否有3個問題，並諮詢醫師。顧家醫療總院長顧芳瑜近日收治一名特殊個案，主因是孩子在校園中遭遇霸凌，而前往諮詢包皮手術。醫師提到，該名學童本身是球類校隊的成員，近日在母親陪同下，返台接受包皮手術，據了解是孩子因訓練後需與隊友集體淋浴，包皮過長的情形在公開場合中顯得突出，導致部分隊友以外觀揶揄。顧芳瑜提到，對方甚至以「食蟻獸」形容，並在更衣室中指指點點，使孩子感到難堪羞辱；醫師表示，由於歐美國家多數新生兒會在出生時就接受割禮，未接受手術的情況相對少見，孩子因此感到格格不入，對於集體活動逐漸產生排斥，進而影響運動表現。顧芳瑜指出，包皮過長除了是生理問題，也可能成為心理壓力的來源。若長期無法保持清潔，容易滋生細菌，引發包皮炎、龜頭炎等感染，甚至影響泌尿功能。若於青春期遭同儕排擠，對孩子的自尊與心理發展更可能造成長遠影響。割包皮手術除了改善清潔與感染風險，也有助於解除心理壓力。不過，顧芳瑜也說，是否需要接受手術，1. 勃起時龜頭是否能自然露出。2. 包皮或龜頭是否反覆發炎。3. 是否曾因包皮過緊造成泌尿道感染或排尿困難。若有上述情形，建議及早就醫，顧芳瑜表示，經泌尿專科醫師評估後再決定治療方式，也提醒關注孩子身體發育的同時，也需正視心理層面的壓力。