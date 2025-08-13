楊柳颱風來勢洶洶，為考量遊客及攤商安全，花蓮東大門國際觀光夜市於8月13日暫停營業，另外，花蓮南區有5處道路與橋梁封閉、市區1處道路封閉，共計近3千人撤離。
楊柳颱風來勢洶洶，花蓮縣今天全縣停止上班、停止上課，依據中央氣象署颱風資訊，中度颱風「楊柳」暴風圈進入警戒範圍並已於昨天發布海上陸上颱風警報，風雨增強，為考量遊客及攤商安全，花蓮東大門國際觀光夜市於8月13日暫停營業。夜市恢復營業日期將另於花蓮東大門國際觀光夜市粉絲團FB及IG公告。
另外，花蓮縣政府也發布封路相關消息，玉里鎮赤柯山至竹林山、富里鄉竹田村六十石山公路、花蓮市德安六街涵洞、花64線瑞港公路、富里鄉明里大橋臨時通行便道皆預警性封閉；台23線7K至16K+840富里鄉豐南村通往台東縣界路段也實施預警性道路封閉。
根據花蓮縣災害應變中心災情即報彙整表，馬太鞍溪堰塞湖撤離人數共有696人，其中依親552人、收容142人，籍在人不在2人；其他各鄉鎮市撤離及收容安置人數有2235人，其中，收容所安置總計297人。
資料來源：花蓮縣政府、中央氣象署
