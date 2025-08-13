我是廣告 請繼續往下閱讀

有意參選高雄市長初選的民進黨立委林岱樺，才因涉嫌詐領助理費遭起訴，日前又被週刊爆出，林岱樺的手機對話遭破解發現，她與通法寺住持釋煌智的關係超乎一般交情，會叫對方「老公」，並稱「愛您的小女子」等語，引發外界熱議。對此，前立委邱毅認為，這些消息之所以會流出，都是司法檢調背地裡在操作，為達到「阻止林岱樺」，以及「警告陳亭妃」的目的。邱毅表示，賴清德真把司法檢調當成他剷除政敵的東廠打手了，如果是正常的司法檢調，柯文哲早就被解除收押禁見，甚至沉冤得雪，無罪釋放了！不過，讓邱毅最震驚的是，賴對林岱樺的毀人名節作法，跟對付柯文哲的模式一樣，只是把屠刀指向黨內的同志，鬥爭的手法充滿污穢骯髒，檢調把與案情無關的私密材料透露給特定媒體，利用民眾對名人的窺密心理，毀人名節。「先鬥臭，再鬥垮！」邱毅指出，抹黑、抹紅、抹黃，而且刻意把女性政治人物與佛寺主持硬湊在一起，製造出更強烈的戲劇八卦效果，他強調這麼做的目的，一是阻止林岱樺的市長之路，二則是警告台南陳亭妃，別再參與市長之爭。邱毅談及，已故政治前輩林洋港曾說，司法是皇后的貞操，不容置疑。然而今天，台灣的司法還有公信力嗎？當司法檢調完全被暗黑政治力操控，並與不肖媒體相勾結，狼狽為奸，聯手為惡，已沒有人再相信司法。最後，邱毅也感嘆，以前的年輕人被視為天然獨，是民進黨的鐵桿支持者；現在的年輕人，卻最唾棄民進黨，或者更嚴𧫴說，是唾棄賴清德，其中關鍵的原因，就是賴清德把司法檢調東廠化，而且行徑之惡劣毫無下限，看穿了此點，就無怪乎年輕人要離民進黨而一去不返！