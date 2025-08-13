楊柳颱風即將在今（13）日午後登陸台灣，高雄市風雨漸大，副市長林欽榮上午9時30分前往水情中心，了解防災整備與撤離進度，農業部農村發展及水土保持署針對桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，目前已完成2,202人撤離(含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人)並妥善安置。市府持續監控水情與地質變化，確保撤離作業順利進行。
根據中央氣象署預報，今日午後至晚間為颱風影響最顯著時段，平地及山區可能會有豪雨，24小時累積雨量預估平地150至300毫米、山區300至490毫米，並需特別注意沿海低窪區的海水倒灌風險。水利局表示，全市的抽水站、車行地下道及滯洪池已完成整備，並將移動式抽水機預佈至易淹水區，防汛物資也依風險區域機動調度。
高雄市山區5區已完成2202人撤離及安置作業
農業部農村發展及水土保持署已發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，涵蓋桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區。至上午6時40分已完成2,202人撤離(含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人)並妥善安置。市府持續監控水情與地質變化，確保撤離作業順利進行。
各區公所表示，撤離與安置情況良好，物資充足，並有教會人員協助提供心靈輔導，國軍單位也參與協助撤離作業，確保人員安全。
林欽榮強調，隨著降雨增強，若土石流及崩塌警戒區域有新增，區公所應立即加強疏散工作，確保民眾妥善安置並提供必要協助，並確保收容安置處所的物資充足，隨時關心市民情緒，最後也提醒市民，颱風期間各區應變中心應保持高度戒備，並全力確保市民安全。市府呼籲市民持續關注氣象與防災資訊，避免進入危險區域，共同守護家園安全。
資料來源：高雄市水利局
