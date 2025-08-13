我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝近日在「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」中，提到「中鋼讓利」救汽車產業，惹怒中鋼集團企業工會。郭智輝今（13）日澄清，他只是請金屬加工中心幫忙中小企業向中鋼「團購」買到較優惠的中盤價，讓中小企業更有成本優勢。經濟部部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，會後發佈新聞稿提到經濟部將協助中鋼降低生產成本並讓利中下游。中鋼集團企業工會12日怒批郭智輝無視公司治理，郭智輝身為中央部會首長，竟然無視公司治理原則，損害股東與員工權益，如今再次跨過中鋼董事會逼迫中鋼讓利，中鋼集團企業工會不排除北上抗爭。並呼籲經濟部要在有具體配套措施出來後，再來討論中鋼能如何協助下游業者，而非草率單方面提出中鋼讓利。對此，郭智輝今出席今週刊「新能源論壇」會後接受訪問時表示，他要澄清，經濟部認為很多業者使用的材料都來自於中鋼，那台灣小微企業如螺絲協會，或扣件業，購買的材料量比較少，但企業家數多，因此，他就請金屬加工中心作為技術輔導，協助這些業者團購材料。由於材料屬性不一，他強調，請中鋼讓利是指有100家企業，「每一家都買3噸的材料，大概會有300噸到400噸」，這300至400噸的量可以拿到中盤價，讓利給這些業者，但不破壞所謂銷售的結構及架構，他認為，這對中鋼而言，也是穩住其客戶，此外，對小企業來說，「他過去買3噸（材料）的價格，也會差到5%，那現在他買3噸，可以買到價格便宜5%的材料」，這就是電商「團購」的一個方式，把它利用到供應鏈上，協助中小企業更有成本的優勢。