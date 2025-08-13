我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11 CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款與特大杯4款，共有8款不同設計變化。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款與特大杯4款，共有8款不同設計變化。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11 CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11將4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11冷凍米漢堡「TOMMI黑松露海鮮起司米漢堡」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲奶皇包外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡則充滿香甜的奶香和蛋香。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「卡士達銅鑼燒」由使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲麵包新品則有「雙餡奶霜麵包」鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。 （圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家明星商品「夯番薯」18週年慶，推出「夯番薯造型包」及實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」強勢登場。（圖／全家提供）

吉伊卡哇與朋友們進軍7-11啦！7-11將自8月20日起推出「吉伊卡哇」CITY CAFE主題杯，並且只要購買指定咖啡，就送一片吉伊卡哇糖霜餅乾。鮮食部分有小八貓、兔兔、小桃鼠等人氣角色躍上「起司鮭魚炒飯飯糰」、「炙烤燻腸飯糰」新包裝，超萌造型粉絲一定要衝！7-11自8月20日推出一系列「吉伊卡哇」包裝造型的美味鮮食商品，同時CITY CAFE推出「吉伊卡哇」系列主題杯，包含大杯4款與特大杯4款，共有8款不同設計變化，並自8月20日起購買特大杯濃萃系列、特大杯厚乳拿鐵任1杯，即贈吉伊卡哇糖霜餅乾1片。可以把「吉伊卡哇糖霜餅乾」泡進咖啡裡，讓香氣融進咖啡內，且吉伊卡哇泡咖啡溫泉的萌樣，非常適合下午茶療癒時光，不過，糖霜餅乾數量有限，依門市庫存贈完為止。鮮食的部分，7-11將4款飯糰商品換上吉伊卡哇與朋友們的特殊包裝，其中主角吉伊卡哇躍上每年熱銷超過百萬顆的「石安牧場溏心蛋飯糰」帶來日式炊飯和溏心蛋的經典美味。另一款人氣熱賣商品「炙燒明太子鮭魚飯糰」則能發現到小八貓的身影；兔兔和小桃鼠也一起出沒在口感層次十足的「起司鮭魚炒飯飯糰」、「炙烤燻腸飯糰」，還有冷凍米漢堡「TOMMI黑松露海鮮起司米漢堡」。7-11也將吉伊卡哇大頭造型烙印在銅鑼燒和奶皇包外觀，「卡士達銅鑼燒」由使用單一牧場在地生乳與法國鮮奶油、添加楓糖漿；「奶皇包」外皮柔軟細膩，熱呼呼的內餡則充滿香甜的奶香和蛋香，療癒又美味！麵包新品則有「雙餡奶霜麵包」鬆軟麵包裹上微甜微鹹的奶油與花生香。此外，全家迎接明星商品「夯番薯」18週年慶，限時開賣紫玉蕃薯外，還有「夯番薯造型包」強勢登場，以「夯總」IP為包子造型，內餡滑順紫薯，奶素可食，兼具營養與話題性。即起至9月2日前更享夯番薯第二件8折優惠。還有實用又可愛的限量周邊「夯番薯娃包」，可愛造型搭配可拆式扣環，方便吊掛於包包、鑰匙圈，極具收藏價值，9月2日前購買夯番薯或夯番薯造型包，加價29元就能入手！