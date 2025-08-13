我是廣告 請繼續往下閱讀

小琉球知名潛水店「田老大」熄燈收場！經營者坦言，過去12年，他靠著一雙蛙鞋與滿腔熱血帶遊客探索海底世界，原本只想單純做生意，卻沒料到網路輿論會成為壓垮他的最後一根稻草。事件延燒後，騷擾電話、外送惡作劇接踵而來，甚至傳出恐嚇傷人威脅。為了不讓其他店家也被牽連，他狠下心關閉粉絲專頁、轉讓店面，宣布離開小琉球潛水圈。事件源於一次店主於網路平台上的爭議發言，引發社群大量關注與批評。剛開始只是留言區的嘲諷，但很快升級成不間斷的騷擾電話，陌生人一通接一通，均是語帶譏諷和直接辱罵的對話。此外，還有不明人士透過外送平台大量下單，將餐點送到店門口，造成營運困擾。更嚴重的是，他收到了含有人身威脅內容的訊息，令其感到不安。店長表示，經營壓力已經遠超過能承受的範圍，「不是海浪打敗我，而是網路暴力」。他坦言，自己不怕海裡的激流，卻害怕這種看不見的敵意。為了避免其他潛水業者也受牽連，他在深思後決定關閉經營多年的粉絲專頁，並將店面掛出售賣。十二年的潛水生涯，就此劃下句點。然而，外界的質疑並沒有隨著關店而平息，有人拿他的綽號做文章——「田老大」聽起來像幫派人物。他無奈澄清，這是從漁民口中的「船老大」演變而來，再加上自己在家中排行老大，才有了這稱呼，與黑道完全無關。回顧過往，他表示，開店初衷是應朋友之邀，想推廣小琉球的海底景觀，讓更多人體驗潛水樂趣。然而，近來的爭議與威脅迫使他結束營業，並計畫離開小琉球，尋找新的生活與工作機會。