中央氣象署持續針對「楊柳颱風」發布海上陸上警報，颱風中心今（13）日上午11時30分以相當接近陸地，預估下午1時左右登陸台灣，《NOWNEWS今日新聞》為您整理今日交通異動，帶您一文掌握。
氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，上午11時的中心位置在台東的東南方約60公里公里之處，並以每小時29轉36公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
🟡 陸
📍台鐵
台鐵宣布，今24時前列車行駛概況如下
一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：
(一)對號列車：
基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：
1、下行列車：18時後(145次起)對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。
2、上行列車：18時後(150次起)潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。
(二)區間(快)車：
1、基隆=彰化間正常行駛。
2、彰化=嘉義間視風雨狀況調整。
3、嘉義=枋寮間15時起(上行3328次、下行3221次起)停駛。
二、東部幹線：
(一)北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。
(二)臺東線(臺東=花蓮)：各級列車停駛。
三、南迴線(新左營=臺東)：各級列車停駛。
四、支線：
(一)沙崙線3731次、3734次起停駛。
(二)平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。
台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
📍高鐵
高鐵說明，14時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車，14時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。
台灣高鐵公司提醒旅客，受颱風調整營運模式影響，今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。
自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。
自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。
台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：
自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
📍公路
公路局表示，截至今日14時，19處道路預警封閉、1處災阻：
一、預警性封閉路段：19處
1.嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K(沄水到大埔路段)預計於8月13日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2.台中市和平區台8線85K~110K(梨山至大禹嶺路段) 已於8月13日14時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3.臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)預計於8月13日19時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5.嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)預計於今8月13日17時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6.台南市南化區台20線47K至52K(南化至玉山路段)預計於今8月13日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7.高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8.高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
9.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
11.臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
12.臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
13.花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840(豐南至台東縣界路段)已於8月13日10時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
14.臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
15.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
16.高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
17.高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
18.高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800(三明火路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
19.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
二、道路災阻1處
1.南投縣仁愛鄉台8線94K+500(榮興路段)邊坡土石坍方，現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。
公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。
🟡海
受楊柳颱風影響，航港局指出，今共有14航線，計129航次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。
8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。
9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
🟡空
民航局指出，今日截至14:00，國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消158架次、延誤6架次。
📍立榮航空
立榮航空今日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，請多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。
📍華信航空
華信航空今日國內線航班全天取消。華信航空將視天候狀況隨時調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。
📍長榮航空
長榮航空今日下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請多加利用長榮航空官網或APP查詢。
📍中華航空
（一）桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港
（二）高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港
其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
📍台灣虎航
受楊柳颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航8月13日航班異動如下：
航班取消
- IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
- IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
- IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
- IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
- IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
- IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
- IT281 東京成田-高雄航班
航班提前
- IT268 高雄-名古屋航班
航班延後(延至14日起飛)
- IT269 名古屋-高雄航班
虎航建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
📍星宇航空
受楊柳（PODUL）颱風影響，星宇航空今日航班異動如下：
航班取消
JX205/206 台北往返澳門
航班調整(以下皆為出發地時間)
=福岡 往 台北=
JX841 延後至 18:15起飛
=沖繩 往 台北=
JX871 延後至 20:50起飛
=函館 往 台北=
JX861 延後至 19:45起飛
=名古屋 往 台北=
JX839 延後至 20:55起飛
=東京 往 台北=
JX803 延後至 17:20起飛
=曼谷 往 台北=
JX742 延後至 15:10起飛
=雅加達 往 台北=
JX762 延後至 14:15起飛
=河內 往 台北=
JX718 延後至 18:50起飛
星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客於搭機前留意最新訊息，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
📍國泰航空
國泰航空往來香港-高雄航班的異動如下，
8月13日
CX424 香港-高雄 取消
CX458/448 香港-高雄 延飛至8月14日
8月13日
CX423 高雄-香港 取消
CX459 高雄-香港 延飛至 8月14日
8月14日
CX449 高雄-香港 延飛至12:00
