近半年來，國際經濟因美國總統川普關稅政策動盪不安，在局勢不明之下，穩定的高收入族群如醫師族群，該如何穩健置產？信義房屋專家表示，選擇好地段、空置率低的小坪數產品保值、抗風險，並選擇信賴的專業品牌房仲協助了解貸款、稅率問題，是動盪的時代中穩健置產的關鍵。信義房屋天母芝山店店長李蕙君表示，醫師族群收入穩定、工時很長，因此偏好長期穩健置產，較少偏好需要頻繁觀察市場進出的金融產品，因此房地產是醫師族群資產配置的主要選擇。李蕙君建議，醫師族群想穩健置產可留意三大重點，第一，選擇有公共建設、交通便利的地段才能抗跌保值，不易受國際政經局勢震盪影響，以雙北捷運沿線來看，士林、天母一帶不僅有士林、劍潭TOD案，北投士林科學園區也正開發，有發展前景。第二，選擇中小坪數的產品，李蕙君建議，若是置產要出租有被動收入，選擇屋齡15年內的新古大樓、2-3房產品對一般人而言實用，較易出租，而若是自住需求，可選擇距離醫院車程10分鐘左右，有捷運、公園、賣場的物件，天母向來人文氣息佳，就成為許多醫師族群的置產首選。李蕙君建議，目前國際政經動盪，關稅仍不明，建議若想購屋的消費者，若是自用需求，考量保值性、到達工作地點的交通否便利，若是喜歡、價格可負擔就可出手，有機會遇到屋主因資金需求而讓利，而談到不錯價格。李蕙君推薦三個生活圈，可供醫師族群選擇，第一為「天母芝山捷運生活圈」，有賣場、百貨、捷運，距離北士科近，屋齡10年內的大樓，單價100-120萬之間，而30多年的電梯華廈，單價約90-100萬之間。而石牌生活圈，石牌捷運站二號出口，有許多屋齡10年內的大樓，單價破100萬，小坪數3000-4000多萬、大坪數5000-7000多萬，另一生活圈則是士林行政中心、陽明高中一帶，靠近新光醫院，以大坪數產品為主，屋齡15年的住宅大樓，總價約4000-6000多萬居多，李蕙君建議，若是選擇置產型產品，可選擇租賃穩定的大樓，避免空置率過高，並由專業品牌仲介協助了解租賃情形，貸款與稅率的問題。