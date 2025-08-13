我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）之前以「台灣如何失去川普」為題投書，認為台灣當局與共和黨疏遠，並對民進黨政府一連串的情勢判斷以及決策表達質疑，文章引發台灣社會關注。惠頓12日再度向台灣喊話，這次以「台灣該做什麼」為題投書媒體，以「長期支持台灣人士」的身份提出許多具體建議，包括加強國防、放寬槍枝管制，在不宣告獨立的情況下與中國徹底切割，將故宮文物歸還等等，重新定義台灣。惠頓在文章開頭提到自己上一篇「台灣如何失去川普」的投書，引起了「意想不到的關注」，有人認同也有人反對，另外有朋友建議他應該提出一些台灣問題的解決方案，於是有了這一篇的投書。惠頓對「台灣該做什麼」的具體建議洋洋灑灑，重點包括：台灣應該要樹立清晰的台灣獨立自衛理念，表態雖然希望在戰爭或封鎖時獲得盟友援助，但原則是除非有必要，將使用自身資源無限期戰鬥。效法以色列，台灣總統可以公開承諾，永遠不會要求美國總統為台灣犧牲美國人的生命。將軍事討論從國防支出佔GDP的比重移開，轉為討論台美民眾能理解的實際戰力。台灣應該吸取烏克蘭戰爭的教訓，大力發展無人機，結合高科技感測器、分散式網路，在陸地與海域都具備部署無人機能力，並主動向太平洋其他國家出售武器裝備，快速增強防禦力。留出民兵和縱深防禦的空間。雖然削弱中國海空的入侵對台灣的生存至關重要，但不太可能在登陸上時完全阻止中國入侵，台灣應該準備並公開討論在全島範圍內開展作戰的計劃。一些正在學習作戰的民間愛國志工應被編入瑞士式的民兵組織，接受正規的訓練、武器與後勤支援，並放寬槍枝管制，允許合格民兵分散儲存。台灣應主動挑戰美國國會是否真的真心支持台灣，美國憲法賦予美國總統幾乎全權制定外交政策和控制軍售的權力，而《台灣關係法》雖然經常受到推崇，但事實上美國政府46年來並未真正遵守，台灣可以要求美國國會議員採取實際行動，為台灣做些有實質意義的事，如要求行政部門交付已經購買的軍武、讓台灣參加環太平洋軍事演習，並以參加演習為由，要求美國在台灣設立軍演秘書處，以建立危機時期軍事合作的機制。台灣應退還美國政府近年來給予台灣的資金，把美國國會主動加到法案裡的對台軍援退回，這些金額並不大但卻讓台灣失去「不需要金援」的盟友身份，重新建立「自籌防務」的形象，彰顯台灣不依賴美國援助的稀有盟友地位，對台灣利大於弊。在不宣告正式獨立的情況下，台灣應該發展一種無論本國人民或外國人都能理解的獨立身份，就像美國與英國一樣，保有一些源自中國的根源，但任何政治上的血脈關係都應該徹底切斷。台灣應該把故宮的文物歸還中國，將孫中山的肖像從立法院和鈔票上移除，把蔣中正雕像移出中正紀念堂，讓中正紀念堂成為紀念台灣民主化的場域，敦促華航和中鋼等企業更改名稱。所有這些舉動都有助於消除人們對台灣是否擁有獨立文化，以及是否是一個事實上的獨立國家的困惑。台灣應全面放寬金融管制、效法新加坡與杜拜吸引外資，建立自由市場經濟，台灣可以組成一個以經濟為重點的政府和機構聯盟，放棄出口驅動型經濟，讓台灣的形象從半導體工廠轉變為金融開放、經濟自由的堡壘。興建模組化核電廠，升值新台幣並與美元掛鉤，以降低能源成本、穩定匯率，進一步促進金融和貿易成長，同時提升台灣人的生活品質。為夥伴國家人民在台灣生活和工作提供便利。美國和日本移民應該能夠在申請後獲得長期工作簽證，像菲律賓這樣的較貧窮國家，他們的移民或許需要配額限制，但限制本身也應該十分寬鬆，以為長期致力於國家建設的經濟移民提供合理的入籍途徑。惠頓最後強調，這些改革的最終結果，將是拋開表面功夫和那些一再被證明無效的做法，正視現實，即使現實是痛苦的，也要繼續向前生活。台灣的未來不會由華盛頓或北京決定，而會由台灣自己決定。