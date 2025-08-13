我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國網友在社群貼出「咖讀族」（在咖啡廳讀書的人）的離譜行為，包括在店內架設隔板、使用桌機等。（圖／翻攝自Ｘ／ʝɨռ@Directer_Jin）

不少學生和辦公族都喜歡在咖啡廳唸書或工作，但也有店家為此感到困擾。韓國星巴克日前公告，全國門市禁止客人使用桌上型電腦、印表機、延長線等物品，引發網路熱議「咖讀族」（카공족）的行為。據韓國《韓國日報》、《中央日報》報導，星巴克韓國分公司近日宣布，禁止顧客在店內使用桌上型電腦、印表機、延長線、隔板，長時間離開座位時，務必帶走隨身物品，將多人座的空位讓給其他顧客等。星巴克的公告直指多年來備受爭議的「咖讀族」（在咖啡廳讀書的人），引發連鎖咖啡業者廣泛關注。不少民眾都曾對咖讀族的行為感到不滿，誠信女子大學一名教授6月曾在社群上貼出照片，星巴克的桌上放置著隔板，隔板內有平板電腦、耳機、鍵盤、滑鼠，畫面相當離譜。此外，也有門市發生咖讀族顧客離開座位時，留在物品的遭其他顧客偷走的狀況，門市還因此被追究管理責任。星巴克一位代表表示，對於顧客使用筆記型電腦的時間沒有限制，但有些人會長時間開著電子設備，對其他來享用咖啡或安靜學習、工作的顧客帶來不便，因此制定了最低限度的規定，也能預防顧客長時間離開座位時個人物品丟失或被偷走。不過報導提到，這些咖讀族是雙面刃，雖然很礙眼、佔用座位很長時間，但通常都是咖啡廳的老顧客，且有一些顧客的店家會比空蕩蕩的店更吸引人。