經濟部長郭智輝上任1年多來，屢屢爆出失言風波，他昨（12）日在立法院備詢時，被問及「屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，高達75%居民贊成核三延役」，竟語出驚人稱「 你把敦親睦鄰費拿掉，看他要不要支持？」此番說法引發朝野齊轟。對此，胸腔科醫師蘇一峰大嘆，郭智輝傲慢又無能，許多年輕人都看不下去了。立法院會昨日邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」，專案報告並備質詢，國民黨立委蘇清泉質詢時，關注核三延役議題，指美國前太平洋司令與美國國防部詢問，台灣一定要重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。蘇清泉接著指出，他就在屏東，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75％，全台同意的有70％、反對18％，非核家園這個神主牌是無聊，沒有意義的；郭智則回應說：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意。」蘇清泉感嘆，說這個沒有意思啦。此言論一出，讓外界紛紛炸鍋，胸腔科醫師蘇一峰也不禁大嘆，以前國民黨選蕭萬長當經濟部長，肺癌三期開刀繼續拼經濟；現在民進黨選郭智輝當經濟部長，救災躲後面，幹話滿天飛，傲慢又無能，沒辦法，就是那40%死忠繼續相挺，許多年輕人都看不下去了，不願意挺綠，要跟菲律賓買綠電，現在要來擋核電。