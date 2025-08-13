我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高露在《慶餘年2》中飾演王啟年的夫人。（圖／中天娛樂台提供）

▲田雨（左）飾演張若昀的得力助手王啟年。（圖／中天娛樂台提供）

49歲田雨在古裝權謀劇《慶餘年2》中飾演范閑身邊的王啟年，田雨過去曾和湯唯有過一段情，後來和演員老婆王玥結婚已超過15年，他自嘲和劇中角色王啟年一樣是妻管嚴，非常疼愛妻女，即便被管也認為很幸福。田雨過去曾和湯唯有過一段情，外傳分手原因是因為無法接受湯唯在《色戒》中真槍實彈演床戲，後來他和同為演員的王玥結婚已超過15年，戲外的他就和《慶餘年2》中的角色王啟年一樣是妻管嚴，更是非常疼愛妻女，「我老婆、我倆女兒都管著我，我覺得挺幸福的。」田雨在劇中看似極度貪財，但從不會靠歪門邪道的方式獲取不義之財，其實是個非常正直善良的角色，就連田雨也說王啟年人設相當可愛，「他很調皮又可以跟范閑一起主持正義」。王啟年在《慶餘年》第一季時，以「勝似虎豹」形容自家夫人，讓人好奇王夫人的廬山真面目，第二季王夫人現身，是由在《知否？知否？應是綠肥紅瘦》中飾演反派的高露飾演，外表看似溫婉大方，但只要一個眼神、一句話，就讓王啟年嚇出汗。另外，王啟年的寶貝女兒「霸霸」也在第二季出場，田雨談及與小演員之間的對戲，為了增添趣味事前先套好，「我就跟那個小女孩說『妳叫我小年年，我叫你霸霸』」，巧妙透過音與「爸爸」相同，製造父女之間互動的反差感。田雨在劇中除了怕老婆、愛女兒之外，更被封為古代版社畜，不僅業務能力一流，與身為他上司的范閑雖然交情甚好，但也是親兄弟明算帳，該要的獎金、分紅一個都不能少，還相當會拍馬屁。田雨也提到自己在劇中「薪水小偷」的行為，讓他覺得相當可愛，「工作當中比較會摸魚，然後還經常能搞一些外快，他跟同僚關係又是好哥們兒，你幫我點兒忙，我幫你點兒忙」，對於上班族來說相當貼近自己的職場日常，產生不少共鳴。《慶餘年2》週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。