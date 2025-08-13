我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長郭智輝上任1年多來爭議言行不斷，近來屢被點名應下台負責，郭智輝12日在立法院答詢時被問到，核三廠在當地的支持度高，郭智輝說，是因為有敦親睦鄰費用，「把敦親睦鄰費拿掉，看支不支持。」結果綠營內部也不挺。不過國民黨台北市議員柳采葳說，郭智輝身上早就壓滿了該讓他下台的好幾捆稻草，如今郭智輝仍穩居經濟部長高位，只有一個原因，就是郭智輝是國王人馬，總統賴清德讀書會的成員。柳采葳說，郭智輝面對國民黨立委蘇清泉委員時的答詢，再次一展現郭不食人間煙火，高高在上，一切向錢看齊的「董仔」心態。鄰避設施的睦鄰經費機制其來有自，更是政府降低民怨的基本政策工具。郭智輝卻將睦鄰經費當成封口費，化身成為覺得花錢就可以打發一切的土豪劣紳，這樣不適任的經濟部長，怎麼可以還不下台？柳采葳說，翻開過去郭智輝荒腔走板事件從未少過。近期面對媒體提問赴美投資，竟然將川普的話當成假消息。在陪同卓榮泰勘災時，刻意保持距離更是讓人傻眼，對照民進黨代理秘書長何博文臉上抹泥巴的賣力演出，郭智輝可以衣著整齊在立法院自評表現100分，更是顯得尊貴不凡。柳采葳轟郭智輝，關稅談判進不去核心圈，記者會不發一語，卻在立法院自誇條件一定優於日韓，卻迅速被20%關稅打得灰頭土臉。跟自家企業崇越集團牽扯不清，送禮宴客都用愛用自家產品，陷入公私不分的爭議。更不用說，將英特爾比喻成唐氏症、誇口要在菲律賓種綠電等等爭議，歷歷在目。柳采葳說，郭智輝身上早就壓滿了該讓他下台的好幾捆稻草。如今郭智輝仍穩居經濟部長高位，只有一個原因，就是他是國王人馬，賴清德讀書會的成員。但是面對大罷免失利，民調直直落、關稅談判仍沒有好成果，賴清德要繼續護短，還是在823第二階段惡罷結束後放生郭智輝，不但是賴清德有沒有認真反省的表態之一，也是民進黨內部是否會繼續服膺賴清德領導的觀測站。