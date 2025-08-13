我是廣告 請繼續往下閱讀

▲接連的颱風造成嚴重農損，讓菜價翻漲，連菜販都吃不消，進貨量比以往大幅減少，出現有錢可能也買不到菜的情況。（圖／廖炯程提供）

▲綠色蔬菜買不到，可以考慮購買冷凍蔬菜，營養價值差不多，還能囤放較久的時間。（圖／記者周淑萍攝）

冷凍蔬菜一樣有營養

中央氣象局指出，楊柳颱風在今（13）日下午1時許從台東縣太麻里附近登陸，台灣近期陸續受到颱風影響，沒登陸也可能會掃到颱風尾，強風豪雨影響到農產蔬果，讓蔬菜價格持續飆升，對於菜籃族來說負擔不小，甚至有錢可能也買不到蔬菜的情況，這時可以改買冷凍蔬菜，價格相對穩定且耐囤放，但營養成分相同嗎？接二連三的颱風，帶來的強風和豐沛的雨量，重創台灣蔬果產地，產量全面下滑，供貨緊張，綠色蔬菜買不到，可以考慮購買冷凍蔬菜，營養價值差不多，還能囤放較久的時間。關於營養成分，李婉萍營養師曾經在臉書上公開破解「冷凍蔬菜沒有營養」的迷思。她解釋，李婉萍進一步解釋，冷凍蔬菜在冷凍之前會先殺菁川燙，讓植物中的酵素先暫停，避免持續的氧化，殺菁過程會失去部分維生素和礦物質，但就如同我們要煮菜烹調會流失一樣的道理，若冷凍環境與運輸過程都能維持良好品質，維持半年以上的保鮮期沒問題。此外，在國外研究指出，冷凍青花椰菜甚至還能比放在冰箱3~7天的蔬菜維持更多的營養價值。她也提醒，冷凍蔬菜到賣場前已經洗過，冷凍蔬菜不需要解凍、直接烹調加熱即可，才能避免營養被破壞。