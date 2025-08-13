我是廣告 請繼續往下閱讀

▲截至今天上午12時30分統計，已預防性疏散撤離東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河區等11區19里559人。（圖／南市府提供）

楊柳颱風來襲，台南市長黃偉哲今(13)日主持災害應變中心第二次工作會報，除聽取各單位整備情形。黃偉哲也請市府各單位超前部署，務必全面戒備，確實執行各項防颱措施，以保障市民生命財產安全，同時提醒市民提高警覺，避免從事戶外活動。黃偉哲也特別要求民政局，針對溪北地區風險較高的各里，預先配置發電機，以因應可能出現的停電情況。根據中央氣象署資料，中度颱風「楊柳」的暴風圈已於今晨觸陸。黃偉哲指出，午後颱風將進入西部平原，台南風雨將逐步增強，市民應及早完成居家防颱準備。市府也已偉哲特別指考量上次丹娜絲颱風重創部分區域，目前仍有民宅以帆布臨時遮蔽，市府已儲備充足的民生物資與應變設施，並與台電密切聯繫，在條件允許下，可即刻啟動電力搶修作業。同時，國軍也在各行政區配合公所待命，隨時投入搶險與災後復原。黃偉哲也要求各單位預先準備熱食，提供給受風災影響、生活不便的市民，協助度過風雨期間。在各局處防災整備方面，工務局已整備88部搶災機具與258名搶修人員，啟動24小時搶修中心，針對易崩塌路段與重點橋梁完成防汛檢查與防護設施預布，包含抽水機、救生設備與鋼板樁等，並視颱風影響程度封閉白河、鹽水、新營、新市、麻豆、永康等六區共18座橋（預警性封橋），以及東山區東原二號橋(一般性封橋)。另，完成大內區的南181線蒙正部落道路，以及新市區的三舍椰樹腳涵洞及周邊道路等2處的封路措施，以保障市民安全。水利局則完成全市513台移動式抽水機與66座抽水站整備，並提前預佈504台抽水機及中央支援設備，完成1,840座水閘門檢修。針對全市60座滯洪池已啟動預洩降，並清疏排水設施362公里，備妥防水擋板、砂包與防汛物資，分送各區公所，防範強降雨與海水倒灌引發淹水風險。民政局表示，因應颱風可能帶來的水災及土石流威脅，已全面掌握潛勢區全戶及弱勢族群名冊，並啟動分級預警撤離措施。撤離作業將依警戒等級採取勸告或強制方式，必要時協調國軍、消防局及警察局支援運輸與人力。另外，截至今天上午12時30分統計，已預防性疏散撤離東山、左鎮、龍崎、南化、六甲、七股、學甲、北門、官田、鹽水、白河區等11區19里559人，同時規劃整合活動中心、學校教室等多元安置地點，並事先備妥物資、生活必需品及安全設施，確保撤離民眾的安置與生活需求獲得妥善保障。黃偉哲也再次呼籲，颱風期間切勿前往山區、河川與海邊進行露營、登山、釣魚、衝浪或戲水等活動，並請民眾加強固定廣告招牌、盆栽、屋頂水塔等設施，落實各項居家防颱措施。市府將持續掌握颱風動態，並視實際情況即時應變，請市民密切留意官方訊息，共同守護家園安全。