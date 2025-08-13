氣象署指出，楊柳颱風今（13）日下午1時左右登陸台東太麻里，預估傍晚從台南或高雄出海，各地風雨將來到巔峰，根據氣象署最新「風雨預測」，明天週四（8/14）「雲林、嘉義縣、台南、高雄、金門、澎湖」風力達停班課標準，金門、澎湖要注意12級強陣風；24小時雨量則是「嘉義、高雄、屏東」達標；至於是否停班停課，仍由各縣市政府決策。
🟡週四（8/14）停班停課風雨達標地區
📌風力：雲林、嘉義縣、台南、高雄、金門、澎湖
📌雨量：嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區
據氣象署針對楊柳颱風最新「風力預報」，在明天上午0時至上午6時，「雲林濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南濱海鄉鎮、高雄濱海鄉鎮」會有9至10級強陣風，達停班停課標準；此外，「金門、澎湖」還有11至12級強陣風，也達停班停課標準。
而據氣象署針對楊柳颱風最新「雨量預報」，今下午1時至明天下午1時，「嘉義縣山區150至250毫米」、「高雄市山區250至400毫米」、「屏東縣山區250至400毫米」，達到停班課標準。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
