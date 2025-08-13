我是廣告 請繼續往下閱讀

歷經726大罷免首波投票，最終迎來25：0嚴重打擊，再加上美國關稅談判細節始終未明，引發多數民眾反彈，近日媒體公布民調，總統賴清德、行政院長卓榮泰的滿意度皆跌破3成。對此，媒體人黃智賢強調，台灣可能要政治中風，讓人驚恐的是，賴清德並沒有「病識感」，不要說引領民意了，連回應民意都無能。黃智賢談及，行政院長卓榮泰日前說，必要時內閣會改組，但是，現在情勢已經到，不是賴清德生死關頭，而是台灣內外交困。人人都知道，賴清德圈子小，信任的人極少，他也不是以能力強而出名，過去1年多，是因為立法院的亂象，而掩護遮蓋了賴清德的能力缺乏，「這些話，我說了一年多」。黃智賢認為，賴清德必須誠實面對自己，不是為了自己，更不是為民進黨，民進黨好壞，是民進黨的事，與人民無關，但，台灣現在是在他手裡。她也提醒，賴清德要停止偏執、必須放空自己、必須放棄我執，並且承認自己能力與知識的極限、承認自己識人不明。「對，關稅是川普帶來的考驗，但，從賴清德到卓榮泰，到鄭麗君，面對挑戰，卻連溝通都失能。這，是系統性癱瘓。」黃智賢質疑，卓榮泰似乎不知道行政院長該做什麼，經濟部長跟衛福部長根本是災難，生雞蛋沒有，放雞屎有，教育部長只懂台獨去中意識形態。她也因此呼籲，閣員要大幅換，要快；閣揆不換，真的不行，不然，人民會繼續受苦。黃智賢感嘆，賴清德已經頭麻腳麻，循利寧都快沒用了，很快，台灣可能要政治中風，然後就是政局進加護病房了。她也提到，「但讓人驚恐的是，賴清德並沒有病識感，也失去對社會與民意的感知能力，不要說引領民意了，連回應民意都無能」，人民需要穩定與安全、人民需要有能力，有方向感的領導人，這是一個很低的要求。