民眾黨主席黃國昌在黨內「兩年條款」確定維持後，隔天立刻接受專訪，拋出「參選2026新北市長」的震撼彈。同一時間，他更新了臉書封面照，手裡握著一把蔥，還配好競選口號，隔天更跑去拜訪台北市長蔣萬安。這樣的節奏、這種話題操作，對熟悉黃國昌的人來說，並不陌生。因為在他的政治習性裡，製造聲量往往比真正走完一場選舉更重要。問題是，新北市的選戰生態，絕不是靠幾場節目放話、幾張社群照片，就能輕易打開的局面。新北市幅員遼闊，29個行政區、超過四百萬人口，從板橋、中永和、新店這些人口密集的核心區，到三峽、淡水新興區，再到金山、萬里、瑞芳等外圍地區，需求與民情差異極大。以選戰來說，藍綠版圖相對穩固，基層派系與地方人脈盤根錯節，要在這樣的選戰裡突圍，光靠空戰是絕對無法的，除了政策要貼近第一線外，還需要長期深耕、一次又一次的在地服務，才能換取選民信任。新北的選舉，是一場比耐力、比基層經營的硬仗，不是空降明星或媒體寵兒，短期操作就能輕鬆跨越的。曾有人投入台北及新北的議員選舉，比較兩者差異後，認為北市有機會靠知名度、空降，以及突發性議題選上，新北則相對困難，主要是因為基層重感情，樁腳凝聚力強、加上社團、聯誼會連結度高，外人很難攻入新社區，所以常看到資深議員一當就是好多屆，這不是例外，而是通例。回顧新北市長的選舉史，真正勝選的人，都有深厚的地方耕耘背景。以新北市長侯友宜來說，他能在新北連任兩屆，不只是因為市政成績亮眼，更因為他在治安、建設、社福等領域有一套自己的做法，並且在基層累積起高度信任。他不僅能夠用數據與成績單說服市民，也願意走進市場、里鄰活動、社區聚會，與居民面對面交流，直接叫出每個里長名字。這種「看得見、摸得到、叫得出來」的親和力與服務紀錄，是許多空降型候選人最欠缺的。反觀黃國昌，長期在中央政壇與媒體圈打轉，專注於國會監督與社會運動，雖然累積了一定比例的支持，但缺乏地方治理與區域平衡的經驗。他過去在時代力量時，因內部路線之爭與領導風格問題，最終讓這個新興政黨陷入分裂與衰敗。如今進入民眾黨，同樣帶來新的派系摩擦與路線紛爭，尚未穩住黨內基本盤，就急著拋出參選新北的想法，很難不讓人懷疑，他真正追求的並不是市政藍圖，而是維持個人話題與政治舞台。更何況，新北市的基層動員與選舉結構，遠比台北、桃園等其他直轄市複雜。否則這次第一階段大罷免，外界大多認為可能會通過的板橋立委葉元之，最後竟然沒被罷免，可見連民調都很難測出基層組織動員的扎實與綿密。3月時黃國昌曾經跟著侯友宜去參加行動治理座談，幾場下來、有媒體報導後，後續其他場次黃國昌就消失了，改派助理到場，讓地方議論紛紛。地方就盛傳，黃國昌只去人多的場次，偏鄉或非大區他都缺席，來都不來。新北有許多歷經多屆選舉淬煉的里長、議員、社團領袖、地方頭人，他們對候選人的評價，不只看口才與政策，更會看長期的互動與地方承諾的落實。新北選民習慣透過生活中的接觸來建立信任，而非單憑媒體與網路的形象塑造。這也意味著，一位真正有意挑戰新北市長寶座的人，至少要花上數年時間，穩定經營每一個選區、逐步累積政治信用，才能在選戰中站穩腳步。黃國昌選擇在「兩年條款」爭議時拋出參選議題，無疑是一次高調的政治操作。然而，這樣的節奏和手法，對提升新北市民對他的信任度毫無幫助；相反地，這讓外界覺得，他只是利用選舉話題來轉移黨內焦點，為日後的政治布局鋪路。新北市選戰從來不是一場表演，而是一場考驗候選人真實能力與地方整合度的馬拉松，沒有長期深耕與地方接受度作後盾，即便聲量再高，也只是曇花一現。黃國昌光靠拿著一把蔥，就想凍蒜？真的沒這麼容易。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com