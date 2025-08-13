2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）賽正如火如荼進行，中華隊在8月14日凌晨將在8強戰面對西亞強權伊朗，兩隊要來爭4強門票。我國上一場擊敗約旦，睽違12年再闖八強。此役中華隊將對上陣中有6人身高在200公分以上的伊朗隊，如何保護籃板將是重要的課題。《NOWNEWS》也整理賽事時間、雙方陣容以及轉播連結供讀者參考。

中華隊VS伊朗賽事轉播

ELTA 愛爾達電視為本屆賽事台灣地區轉播，36場全程直播無冷場

🔹 MOD 愛爾達體育1台（CH200）、DAZN 串流平台 FIBA Courtside 1891 獨立包
🔹 ELTA.tv 線上／行動裝置同步觀看
🔗 立即觀看賽程與直播


▲這一屆伊朗有6人身高再200公分以上，對於籃板能力不佳的中華隊來說，將面臨苦戰。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，www.fiba.basketball）
🏀 關鍵對戰資訊：中華隊 vs 伊朗隊
📅 日期：8月14日（四）
🕕 開始時間：00：00（台灣時間）
📍 賽事地點：沙烏地阿拉伯 吉達市 King Abdullah Sports City

中華隊 12人名單一覽

球員 所屬球隊 所屬位置
劉錚 上海大鯊魚（CBA） 前鋒
陳盈駿 北京首鋼（CBA） 控球後衛
林庭謙 天津榮鋼（CBA） 得分後衛
賀丹 康乃爾大學（NCAA） 前鋒
賀博 哈佛大學（NCAA） 後衛
高柏鎧 福爾摩沙夢想家 歸化中鋒
阿巴西 新北中信特攻 後衛
胡瓏貿 高雄全家海神 鋒線
曾祥鈞   中鋒、大前鋒
陳冠全 臺北台新戰神 大前鋒
馬建豪 福爾摩沙夢想家 前鋒
高錦瑋 台啤永豐雲豹 控球後衛
▲中華隊今凌晨將與伊朗爭亞洲盃4強門票，球評李亦伸點出對手弱點，看好中華隊有超過五成勝算，有望打破27年不勝魔咒。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）
伊朗隊亞洲盃2025球員名單

🏀卡齊米（Arsalan Kazemi），前鋒6呎7吋（202公分）

🏀阿加詹普爾（Matin Aghajanpour），大前鋒6呎8吋（203公分）

🏀阿里阿克巴里（Hasan Aliakbari），中鋒7呎2吋（218公分

🏀阿米尼（Mohammad Amini），得分後衛6呎7吋（201公分）

🏀海達里（Mohammad Mahdi Heydari），前鋒6呎4吋（193公分）

🏀賈法里，後衛6呎2吋（188公分）

🏀蒙吉（Salar Monji），中鋒6呎8吋（203公分）

🏀拉希米（Mohammadmahdi Rahimi），大前鋒6呎8吋（203公分）

🏀雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar），得分後衛6呎3吋（190公分）

🏀謝赫（Mobin Sheikhi），控球後衛　5呎9吋（175公分）

🏀瓦赫迪（Mohammadsina Vahedi），控球後衛6呎1吋（185公分）

🏀贊吉內Arman Zangeneh），大前鋒6呎6吋（198公分）

▲本屆亞洲盃八強的隊伍已經全數產生，除了各分組第一名的球隊：中國、澳洲、伊朗、紐西蘭之外，藉由附加賽晉級的有：中華隊、菲律賓、韓國和黎巴嫩。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）
中華隊打伊朗　籃板劣勢恐被放大

FIBA官方點名伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）為本場比賽的「X因子」。當他手感發熱時，伊朗隊往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗隊平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本隊。因此，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗隊掌控比賽。

FIBA也特別提到，籃板球將是勝負關鍵。伊朗隊場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗隊。

▲儘管中華隊完成復仇，中國媒體卻點出球隊潛在隱憂，球隊防守籃板保護依舊是大問題，在沒有高柏鎧時，球隊無論是護框還是籃板保護都會明顯被削弱。（圖／取FIBA亞洲盃官網）
資料來源：FIBA官方網站

