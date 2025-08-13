2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）賽正如火如荼進行，中華隊在8月14日凌晨將在8強戰面對西亞強權伊朗，兩隊要來爭4強門票。我國上一場擊敗約旦，睽違12年再闖八強。此役中華隊將對上陣中有6人身高在200公分以上的伊朗隊，如何保護籃板將是重要的課題。《NOWNEWS》也整理賽事時間、雙方陣容以及轉播連結供讀者參考。
中華隊VS伊朗賽事轉播
ELTA 愛爾達電視為本屆賽事台灣地區轉播，36場全程直播無冷場
🔹 MOD 愛爾達體育1台（CH200）、DAZN 串流平台 FIBA Courtside 1891 獨立包
🔹 ELTA.tv 線上／行動裝置同步觀看
🔗 立即觀看賽程與直播
🏀 關鍵對戰資訊：約旦 vs 伊朗隊
📅 日期：8月14日（四）
🕕 開始時間：00：00（台灣時間）
📍 賽事地點：沙烏地阿拉伯 吉達市 King Abdullah Sports City
中華隊 12人名單一覽
伊朗隊亞洲盃2025球員名單
🏀卡齊米（Arsalan Kazemi），前鋒，6呎7吋（202公分），
🏀阿加詹普爾（Matin Aghajanpour），大前鋒，6呎8吋（203公分）
🏀阿里阿克巴里（Hasan Aliakbari），中鋒，7呎2吋（218公分
🏀阿米尼（Mohammad Amini），得分後衛，6呎7吋（201公分）
🏀海達里（Mohammad Mahdi Heydari），前鋒，6呎4吋（193公分）
🏀賈法里，後衛，6呎2吋（188公分）
🏀蒙吉（Salar Monji），中鋒，6呎8吋（203公分）
🏀拉希米（Mohammadmahdi Rahimi），大前鋒，6呎8吋（203公分）
🏀雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar），得分後衛，6呎3吋（190公分）
🏀謝赫（Mobin Sheikhi），控球後衛 5呎9吋（175公分）
🏀瓦赫迪（Mohammadsina Vahedi），控球後衛，6呎1吋（185公分）
🏀贊吉內（Arman Zangeneh），大前鋒，6呎6吋（198公分）
中華隊打伊朗 籃板劣勢恐被放大
FIBA官方點名伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）為本場比賽的「X因子」。當他手感發熱時，伊朗隊往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗隊平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本隊。因此，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗隊掌控比賽。
FIBA也特別提到，籃板球將是勝負關鍵。伊朗隊場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗隊。
資料來源：FIBA官方網站
中華男籃相關新聞：
亞洲盃男籃／中華隊和約旦爭8強！「賽程、陣容、轉播連結」一覽
亞洲盃男籃／27年魔咒能破？中華隊凌晨硬剛伊朗 FIBA點爆冷關鍵
亞洲盃男籃／中華隊力拚4強！球評點「伊朗弱點」 3個細節定成敗
我是廣告 請繼續往下閱讀
ELTA 愛爾達電視為本屆賽事台灣地區轉播，36場全程直播無冷場
🔹 MOD 愛爾達體育1台（CH200）、DAZN 串流平台 FIBA Courtside 1891 獨立包
🔹 ELTA.tv 線上／行動裝置同步觀看
🔗 立即觀看賽程與直播
📅 日期：8月14日（四）
🕕 開始時間：00：00（台灣時間）
📍 賽事地點：沙烏地阿拉伯 吉達市 King Abdullah Sports City
中華隊 12人名單一覽
|球員
|所屬球隊
|所屬位置
|劉錚
|上海大鯊魚（CBA）
|前鋒
|陳盈駿
|北京首鋼（CBA）
|控球後衛
|林庭謙
|天津榮鋼（CBA）
|得分後衛
|賀丹
|康乃爾大學（NCAA）
|前鋒
|賀博
|哈佛大學（NCAA）
|後衛
|高柏鎧
|福爾摩沙夢想家
|歸化中鋒
|阿巴西
|新北中信特攻
|後衛
|胡瓏貿
|高雄全家海神
|鋒線
|曾祥鈞
|中鋒、大前鋒
|陳冠全
|臺北台新戰神
|大前鋒
|馬建豪
|福爾摩沙夢想家
|前鋒
|高錦瑋
|台啤永豐雲豹
|控球後衛
🏀卡齊米（Arsalan Kazemi），前鋒，6呎7吋（202公分），
🏀阿加詹普爾（Matin Aghajanpour），大前鋒，6呎8吋（203公分）
🏀阿里阿克巴里（Hasan Aliakbari），中鋒，7呎2吋（218公分
🏀阿米尼（Mohammad Amini），得分後衛，6呎7吋（201公分）
🏀海達里（Mohammad Mahdi Heydari），前鋒，6呎4吋（193公分）
🏀賈法里，後衛，6呎2吋（188公分）
🏀蒙吉（Salar Monji），中鋒，6呎8吋（203公分）
🏀拉希米（Mohammadmahdi Rahimi），大前鋒，6呎8吋（203公分）
🏀雷扎埃法爾（Navid Rezaeifar），得分後衛，6呎3吋（190公分）
🏀謝赫（Mobin Sheikhi），控球後衛 5呎9吋（175公分）
🏀瓦赫迪（Mohammadsina Vahedi），控球後衛，6呎1吋（185公分）
🏀贊吉內（Arman Zangeneh），大前鋒，6呎6吋（198公分）
FIBA官方點名伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）為本場比賽的「X因子」。當他手感發熱時，伊朗隊往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗隊平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本隊。因此，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗隊掌控比賽。
FIBA也特別提到，籃板球將是勝負關鍵。伊朗隊場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗隊。
中華男籃相關新聞：
亞洲盃男籃／中華隊和約旦爭8強！「賽程、陣容、轉播連結」一覽
亞洲盃男籃／27年魔咒能破？中華隊凌晨硬剛伊朗 FIBA點爆冷關鍵
亞洲盃男籃／中華隊力拚4強！球評點「伊朗弱點」 3個細節定成敗