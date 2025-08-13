我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這一屆伊朗有6人身高再200公分以上，對於籃板能力不佳的中華隊來說，將面臨苦戰。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，www.fiba.basketball）

球員 所屬球隊 所屬位置 劉錚 上海大鯊魚（CBA） 前鋒 陳盈駿 北京首鋼（CBA） 控球後衛 林庭謙 天津榮鋼（CBA） 得分後衛 賀丹 康乃爾大學（NCAA） 前鋒 賀博 哈佛大學（NCAA） 後衛 高柏鎧 福爾摩沙夢想家 歸化中鋒 阿巴西 新北中信特攻 後衛 胡瓏貿 高雄全家海神 鋒線 曾祥鈞 中鋒、大前鋒 陳冠全 臺北台新戰神 大前鋒 馬建豪 福爾摩沙夢想家 前鋒 高錦瑋 台啤永豐雲豹 控球後衛

▲中華隊今凌晨將與伊朗爭亞洲盃4強門票，我國這一屆盃賽大有突破，已經是睽違12年再闖八強。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

▲伊朗隊在分組賽擊敗日本，拿下小組第一，直接確保一個八強席次。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

▲中華隊在這次亞洲盃攻防表現都不錯，但是籃板是致命傷，要擊敗伊朗，高柏鎧責任重大。（圖／取FIBA亞洲盃官網）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）賽正如火如荼進行，中華隊在8月14日凌晨將在8強戰面對西亞強權伊朗，兩隊要來爭4強門票。我國上一場擊敗約旦，睽違12年再闖八強。此役中華隊將對上陣中有6人身高在200公分以上的伊朗隊，如何保護籃板將是重要的課題。《NOWNEWS》也整理賽事時間、雙方陣容以及轉播連結供讀者參考。ELTA 愛爾達電視為本屆賽事台灣地區轉播，36場全程直播無冷場📅 日期：8月14日（四）🕕 開始時間：00：00（台灣時間）📍 賽事地點：沙烏地阿拉伯 吉達市 King Abdullah Sports City前鋒6呎7吋（202公分）大前鋒6呎8吋（203公分）中鋒7呎2吋（218公分得分後衛6呎7吋（201公分）前鋒6呎4吋（193公分）後衛6呎2吋（188公分）中鋒6呎8吋（203公分）大前鋒6呎8吋（203公分）得分後衛6呎3吋（190公分）控球後衛 5呎9吋（175公分）控球後衛6呎1吋（185公分）大前鋒6呎6吋（198公分）FIBA官方點名伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）為本場比賽的「X因子」。當他手感發熱時，伊朗隊往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗隊平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本隊。因此，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗隊掌控比賽。FIBA也特別提到，籃板球將是勝負關鍵。伊朗隊場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗隊。