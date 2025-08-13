我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委蘇清泉昨在立院質詢關切核三廠議題，稱恆春半島4鄉鎮同意核三延役有75％，未料，經濟部長郭智輝回應，「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」對此，過去曾替郭緩頰的民進黨立委王世堅今（13）日怒批，郭智輝傲慢、無知、自以為是、死性不改，「不要用那一點點錢，去糟蹋民眾、糟蹋地方」。對於郭智輝說法，屏東縣長周春米昨深夜臉書發文直指「郭智輝部長你錯了」，恆春半島居民，40年來在第一線與核三廠共存，承受的是不安與風險，從來不是特權與好處。民進黨下午舉行中常會，王世堅會前受訪時直言，郭智輝的言論非常不妥、很可惡，那屏東鄉親也能跟經濟部、政府講，「你不用給這個錢，鄉親集資給政府錢，請政府把核電廠拆走，可以這樣說嗎？」王世堅批評，怎麼能用一點點補助費、回饋金，當成合法使用的藉口、遮羞布？這是屏東人30年來的痛，而周春米講得很好，婉轉告訴郭智輝不要亂說話。王世堅感嘆，這幾個禮拜他才誇郭智輝進步很多，才誇完馬上出狀況，這凸顯郭智輝心目中權力傲慢，完全不了解地方心聲以及民眾對核電的憂慮，「郭智輝傲慢、無知、自以為是，想給錢了事，是這樣嗎？」王世堅提到，相信屏東人會和台灣2300萬人一樣，他們會用很平衡、很機智、很理性，看待核電廠，「不需要郭智輝亂講這些話」；他提到，若給回饋金、補助金，一切都能合理使用，那還了得？王世堅表示，每個受害的地方，大家都有骨氣的，不是為了拿那麼一丁點錢，所以不要用那一點點錢，去糟蹋民眾、糟蹋地方。王世堅呼籲，郭智輝做一天和尚敲一天鐘，「請你盡忠職守，不該講的話、莫名其妙的話，你不要再輕易出口，好不容易還說你進步！結果還是死性不改」。