新北市警中和分局警員張伯雍，2022 年追緝一輛拒檢的賓士車時連開三槍，後座鍾姓男子中彈身亡。案件歷經三審，法院認定張員行動符合警械使用規範，判決無罪確定。然而，死者的姑姑鍾如云不滿結果，去年（2024） 11 月間竟致電台灣高等法院，恐嚇承辦二審的林姓審判長，並放話「找好黑道買好槍了」，要求重啟審理，如今遭台北地檢署依職務強制罪起訴。事件起於 2022 年 3 月 10 日晚間，張伯雍在勤務中攔查一輛懸掛偽造車牌的賓士車。該車拒檢後高速蛇行、闖紅燈 12 次，甚至逼車突破車陣右轉疾駛，行徑危及其他用路人安全。情急之下，張員下車開槍，表示原意瞄準輪胎迫使車輛停下，卻誤擊後座鍾郁丞頭部，送醫不治。一審新北地院認為，當時情況具急迫性與必要性，張員的開槍行為符合《警械使用條例》規範，且有注意避開致命部位，並未逾越必要程度，屬合法執行職務，判決無罪。二審高院合議庭同意原判，指出張員面對持續危險駕駛、威脅公共安全的拒檢車輛，有即時制止之必要，其判斷與行動並無明顯過失；最高法院再審酌全案，亦認為量刑與法律適用並無不當，駁回檢方上訴，2024 年 9 月判決定讞。鍾如云得知無罪結果後，情緒激動難平。去年（2024） 11 月 15 日下午 3 時許，她撥打高院刑事庭電話，開口便點明「要找林姓審判長」。在書記官回覆「沒有庭長」後，她語氣轉冷卻字字刺耳：「我已經找好黑道、買好槍了，這個案子我最想殺的是那個姓林的法官，還不是那個開槍的警察。我有去看醫生，有診斷證明，現在殺人是不是就不會判死刑？」她進一步表示，只要林姓法官承認錯判並要求再審，她「還可以原諒」，否則絕不善罷甘休。林姓法官聽聞此事後深感恐懼，並向檢方報案。台北地檢署調查後認定，鍾如云的言論涉及對法官生命與身體的威脅，目的在於迫使其就已確定的判決重啟審理，行為構成《刑法》職務強制罪與恐嚇危害安全罪。檢方考量其威脅對象為審判職務中的法官，依職務強制罪嫌從重起訴。